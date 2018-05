Diana – Big Data incontournable à Madagascar

Nosy Be reçoit, depuis hier, le Colloque international sur l’astronomie. Madagascar a été choisi par l’Afrique du Sud pour intégrer le projet African VLBI Network.

Défi Big Data de SKA en Afrique : science, innovation et opportunités. C’est l’intitulé du Colloque international organisé par l’Institut interuniversitaire d’astronomie intensive de données volumineuses, basé en Afrique du Sud. Ce colloque, qui utilise entièrement la langue anglaise, est la suite de la victoire de deux pays, en l’occurrence l’Australie et l’Afrique du Sud, lors d’une compétition.

Les deux pays ont rempli les conditions nécessaires, car ils ont de vastes déserts qui ne sont pas atteints par l’interférence radio. L’Afrique du Sud a choisi huit pays partenaires africains dont Madagascar, afin d’intégrer le projet AVN ou African VLBI Network. Dans l’avenir, il essayera de relier tous les télescopes installés dans ces huit pays. Ainsi, l’AVN se donnera les moyens nécessaires afin que chaque pays ait son propre télescope.

Télescope transformé

Il ne s’agit pas de la création de télescope, mais de la transformation de celui qui existe déjà, le satellite utilisé par la télécommunication. Pour Madagascar, la société Telma a offert au ministère de l’Enseignement supérieur et des recherches scientifiques, les infrastructures d’Arivonimamo. Le projet durera vingt ans renouvelables.

De fait, la conférence vise à rassembler cinquante personnes composées d’étudiants de troisième cycle, des experts, des chercheurs, des spécialistes de données, des technologues et autres parties prenantes des pays partenaires africains pour discuter des opportunités et des défis de l’astronomie à forte intensité de données à l’ère du projet scientifique SKA ou « Square Kilometer Array ». Certes, l’objectif du projet SKA consiste à créer un grand télescope mondial, mais sa réalisation ne sera pas pour demain. C’est la raison de la mise en place de l’AVN.

Selon les explications du Dr Zara Randriamanakoto de l’UCT, il est temps maintenant de se préparer à l’avènement de la nouvelle technologie. « Nous avons décidé d’organiser cette rencontre parce que les SKA et AVN sont actuellement incontournables. Ils sont inséparables aux Big Data et Machine learning », souligne-t-elle .

La conférence a été précédée d’un atelier de formation appelé «Workshop» réservé à huit étudiants

sélectionnés par leurs universités pour renforcer leurs compétences sur « Meta Data ».

Raheriniaina