Consommation – Le prix du riz chute

Cette saison de récolte de riz serait très prometteuse. Le prix du kilo du vary gasy et du makalioka a chuté sur le marché.



Une année prometteuse. Le kilo du riz a connu une baisse considérable, en cette saison de récolte. Il est à très bon marché chez les paysans d’Alaotra Mangoro. Selon des données du Secrétariat technique pour le Pilotage, la coordination et l’appui au développement rural (STPADR), le paddy est à 600 ariary le kilo dans cette région tandis que le « makaolika » et le « vary gasy » y sont vendus entre 1 100 ariary et 1 200 ariary le kilo. Dans les villages ruraux d’Ambatondrazaka, ce prix peut descendre jusqu’à 1 000 ariary. « La production de riz est très bonne, en cette saison », indique Bezaka Rivolala, directeur du système d’information rurale, auprès STPADR, lundi.

Ce grenier à riz pourrait produire jusqu’à 520 000 tonnes de paddy, cette saison. Ce qui représente un sixième de la production de l’année dernière. Madagascar n’a pu produire que 3 100 000 tonnes de paddy, en 2017, à cause de la sécheresse qui a sévi. Et la récolte n’arrive pas à son terme. Celle de Bealalana se tiendrait en juillet-août, celle de Marovoay, en septembre.

Une différence de 400 ariary est constatée entre le prix du riz à Alaotra Mangoro et celui à Antana­narivo. Chez les épiciers, comme à Mahazo, le prix a connu une baisse de plus de 800 ariary.

Incertain

Un kilo de « makalioka » est acheté entre 1 500 ariary et 1 600 ariary, tandis que celui du riz « rouge », est de 1 700 ariary à 1 800 ariary, ces derniers jours. « Cela fait un mois que ce prix a diminué petit à petit. Nous avons vendu à 2 400 ariary ou à 2 500 ariary le kilo du vary gasy et du makalioka, en avril », souligne une vendeuse. Par contre, les grossistes d’Anosibe indiquent déjà, une rehausse du prix. Les collecteurs imposeraient leur « loi ». « Le prix du kilo du makalioka a été entre 1 300 ariary et 1 360 ariary, il y a deux semaines. Maintenant, nous sommes obligés de le vendre à 1 500 ariary et le kilo du vary gasy à 1 750 ariary. Les détenteurs de fonds collectionnent les produits et nous devons subir le prix qu’ils imposent », confie un grossiste-propriétaire.

Alaotra Mangoro ne serait qu’au début de sa récolte. Il serait incertain que le prix actuel appliqué puisse encore baisser. « Le prix du paddy à 600 ariary par kilo est déjà très bon marché. Si les paysans diminuent au-dessous de ce prix, ils vont enregistrer une perte. Nous attendons la réaction des détaillants », renchérit Bezaka Rivolala.

Miangaly Ralitera