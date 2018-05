Concert – Kaloune et Caylah partageront la même scène

Kaloune et Caylah, deux voix féminines de l’océan Indien, se produiront à l’Institut Français de Madagascar le 1er juin. Elles ont des points communs et ont chacune une force de caractère particulière.

Deux célébrités dans leur disciplines respectives investiront la scène de l’Institut Français de Madagascar ou IFM, le vendredi 1er juin à 19 heures. La Réunionnaise Kaloune, lauréate de la sixième édition du Prix Musiques de l’océan Indien effectue sa tournée dans la Grande Ile. Elle est parmi les voix singulières de la Réunion. Une personnalité intéressante à découvrir pour certains et à redécouvrir pour d’autres. Avec plusieurs cordes à son arc, il est tout à fait normal que Kaloune impressionne. Ayant forgé son talent dans plusieurs disciplines telles que les chants maloyas traditionnels, l’écriture, la poésie et la musique, la star réunionnaise, à la voix cristalline, invente une oralité contemporaine et originale.

Accompagnée d’une « mbira », instrument des cérémonies de transe au Zimbabwe, elle dit sur scène, sa poésie musicale qui balaye le vaste champ de l’identité créole. Kaloune s’inspire de ses origines africaines et s’exprime à travers un voyage expérimental, en sublimant la présence de l’invisible avec une introspection électronique moderne. Cette diplômée en master de droit en relations internationales, aime aborder les thèmes comme la femme, l’histoire et la spiritualité dans ses œuvres.

Points communs

Maniant aussi bien des instruments comme le « kalimba », le « loop », les « sounailles », et la « mbira », Kaloune sublimera sa prestation aux côtés de Jako Maron pour les machines électroniques.

Et ce n’est pas le fruit du hasard si la slameuse Caylah fera la première partie de ce concert du samedi à l’IFM. Elles parlent, toutes les deux, presque le même langage artistique. Caylah n’est plus à présenter sur la scène nationale. Elle enchaîne les scènes ouvertes, gagne un concours national en 2014, et slame sur la dérive de son île-continent, ses injustices sociales, mais aussi ses espoirs et, s’engage en faveur des filles-mères. Elle anime des ateliers pédagogiques de libération de la parole. Elle aura aussi, ses mots à dire à son public local ce vendredi, à travers ses œuvres avec de nouvelles bonnes surprises. « Ce sera une Caylah sous une nouvelle formation avec une touche gasy gasy que d’habitude », dévoile-t-elle. Fetra sera à la guitare basse, et Tony à la percussion.

Kaloune et Caylah ont, toutes les deux, commencé à écrire leur premier texte à l’âge de six ans. Elles se livrent pour le même combat, celui d’améliorer les conditions de la femme.

