Kick boxing – Championnat d’Afrique – Madagascar brille avec six médailles d’or

Douze combattants, douze médailles. La délégation malgache à Yaoundé a remporté six médailles d’or, deux d’argent et quatre de bronze.

Justin, alias Lavakely, champion du monde des cadets en 2015 et champion d’Afrique en 2014, vient d’arracher pour la deuxième fois le titre continental dans la catégorie des -54kg en low-kick, mais cette fois chez les seniors. Il a défait le camerounais, Ossele Prince suite au jet de serviette en premier round.

Chez les filles, la championne du monde cadette en 2015, Faratiana Razana­bahoaka brille en remportant cette fois l’or et le titre de championne d’Afrique seniors chez les 52kg en low-kick. Elle a battu en finale la camerounaise Ngostine.

Les quatre autres médail­les d’or ont été aussi ravies en low-kick. Chez les -51kg hommes, Jean de Dieu, alias « Vazaha », a écarté l’Algérien, Lezuadi Nadji en duel final. Dans la catégorie -57kg, Tahiry dispose du Gabonais Mounounga Itouni. Chez les -56kg dames, Fahendrena a battu une Algérienne en finale. Et l’auteur du sixième or malgache est Jimmy, dans la catégorie -67kg en low-kick. Il s’est imposé face à un Nigérian en finale.

Les deux médailles d’argent ont été ravies par Rojola­laina chez les -60kg low-kick, battu en finale par un Came­rounais et Larissa en low-kick -60kg, a perdu pour sa part face à une algérienne. Les quatre médailles de bronze ont été arrachées par Tafita en low-kick -63kg, Figo en K1 catégorie -51kg, Miora­tiana en K1 -52kg et Alain en K1 -60kg.

« Nos combattants ont tous pu se qualifier et disputer la phase finale, malgré l’injustice en arbitrage en phase éliminatoire »’, a précisé Gastros Anigael, directeur technique national de la fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées.

Serge Rasanda