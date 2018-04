Foire – Les produits européens cherchent acheteurs

La foire sur les produits européens et certifiés européens, a encore une fois revendi­qué la place de ces catégories de produits, encore peu consommés dans le pays.

En perte de vitesse. Les produits européens sont peu consommés à Madagascar car ceux en provenance des autres pays occupent le marché. C’est le constat général des organisateurs de la Foire sur les produits européens et certifiés européens (CE), à l’issue des trois jours de vente- exposition au Palais des sports et de la culture à Mahamasina. « D’après nos prospections, on ne compte que deux magasins de produits européens sur la soixantaine qui existe dans un centre commercial du côté de Behoririka », explique Laurence Razafin­drainibe, responsable de la communication de la Foire. « Cette troisième édition maintient le même objectif, celui de rehausser les produits européens et certifiés européens en mettant en avant le concept de la qualité. La foire réunit alors en une plate-forme les divers produits européens et certifiés européens, en vente à Mada­gascar. Les produits venant d’autres pays, mais suivant les normes régissant le marché européen tel que les made in Egypt par exemple, ont été également présents à la foire », souligne encore la responsable de la foire.

La mention CE (Certifié européen) est indiquée comme une annotation qui n’implique pas que le produit ait été forcément fabriqué au sein de l’Union européenne, mais certifie également les normes européennes de fabrication.

Prêt-à-porter, bijouterie, cosmétiques, lingerie, électroménagers, ustensiles de cuisine ou encore du matériel informatique ont rempli les soixante- dix stands d’exposition à Mahamasina, du vendredi, à hier dimanche.

Destination Export

Le plus de la foire a été de mettre en place une plate-forme dédiée à l’export.

« C’est la nouveauté de cette troisième édition. Une plate-forme dans la plate-forme qui a mis en exergue les produits malgaches dédiés à l’exportation. Des produits de qualité qui suivent les normes requises à l’exportation notamment l’art malagasy, ont intéressé les visiteurs », ajoute Laurence Razafindrainibe.

Des produits artisanaux, cosmétiques, culinaires ont été présentés dans cette plate-forme Destination Export. Les exposants ont pu ainsi expliquer les étapes nécessaires à l’accès aux marchés européens et étrangers, ainsi que la qualité requise pour ce genre de marché.Un créneau à saisir dans la mesure où l’Accord de partenariat économique (APE) avec l’Union Européenne permet un accès privilégié au marché européen, exempt de droits de douanes.

La libéralisation graduelle du marché européen suivant cet accord a permis de réaliser 870 millions d’euros d’exportation vers l’Union européenne en 2016 représentant 45% du total des exportations malgaches. L‘exportation des produits malgaches en particulier se chiffrent à près de treize millions cinq cent mille euros pour une quantité de sept millions de pièces. La libéralisation du marché malgache s’effectuera de façon progressive sur une période de 15 ans. Des programmes d’appui au développement des exportations et à l’intégration régionale permettant de renforcer les capacités institutionnelles du ministère du Commerce et de la Consommation ou encore le Programme d’appui à l’emploi et à l’intégration régionale PROCOM de l’Union européenne, en sont entre autres des dispositifs d’appui au secteur de l’exportation.

Mirana Ihariliva