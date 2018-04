Fausse monnaie – Soixante millions d’ariary de faux billets saisis

Pris en possession de 60 millions d’ariary de faux billets, neuf individus présumés faussaires, ont été cueillis à By-pass et à Ambatolampy depuis vendredi.

Neuf infracteurs, s’enrichissant dans la falsification de monnaie, ont été cueillis les uns après les autres, depuis vendredi, à By-pass et à Ambatolampy. La brigade criminelle première section (BC1) et le service antigangs (SAG) se sont serrés les coudes pour réaliser ces coups de filet fructueux. L’investigation s’est basée sur les plaintes des victimes.

La circulation des faux billets a pris de l’ampleur à Antananarivo et dans les zones périphériques depuis l’apparition de ceux, nouveaux, sur le marché. Guidés par le renseignement, les éléments des forces de l’ordre ont pris connaissance de l’existence d’un vaste réseau de faux-monnayeurs. Le Commissaire de Police, Manahy Randrianirina, chef de la BC et celui du SAG, tous deux ont alors élaboré une tactique pour démanteler ce dit réseau. Le vendredi, quatre personnes suspectes en possession de faux billets de 40 millions d’ariary, ont été arrêtées à By-pass.

Mis en examen, ces quatre individus sont passés aux aveux en citant leurs présumés complices dans cette affaire. Dans la soirée de vendredi, aux environs de 19 heures, les policiers se sont transportés vers Ambatolampy où se sont cachés trois autres comparses.

Les opérateurs ciblés

Ces derniers ont été piégés dans une officine, une cabane abandonnée, avec leurs instruments servant à confectionner le pactole. Plusieurs papiers, sur lesquels des exemplaires d’un dix mille ariary sont imprimés, y ont été découverts. « Ils n’ont pas encore été incisés », a indiqué un enquêteur de la BC1.

Les deux derniers complices ont été interceptés dans la capitale, hier. Neuf individus sont actuellement retenus pour enquête. Selon les informations recueillies, un faux dix mille ariary est acheté à trois mille ariary par des démarcheurs, lesquels le répandent ensuite sur le marché. Ils ciblent surtout les opérateurs de vanille, de girofle et les paysans.

Deux saisies suivies d’arrestation ont été enregistrées en l’espace d’une semaine dans la capitale. Le vendredi 20 avril, le SAG avait mis la main sur dix millions d’ariary de faux billets. Neuf personnes y impliquées ont été déférées. L’une d’elles a été relâchée, tandis que les autres ont été écrouées.

Hajatiana Léonard