Épidémie – Le paludisme fait des ravages à Mahajanga II

La recrudescence des cas de paludisme est confirmée dans certaines localités. L’Ouest de la Grande île fait partie des zones vulnérables.

Débordés. Des responsables de formations sanitaires dans le district de Maha­janga II passent des nuits blanches, ces derniers temps. Ils sont débordés avec la recrudescence du paludisme. La plupart de leurs patients sont dans un état grave. «Nous n’avons que le temps du déjeuner pour nous reposer. Les malades sont nombreux à venir, jour et nuit. Nous ne pouvons pas les délaisser», témoigne un personnel de santé dans un centre de santé de base niveau deux (CSB2) à Ambodimanga Maha­jamba. Cinq malades occupaient les quatre lits de ce centre de santé, hier. Un autre, venu vers la fin de l’après-midi, nécessitait aussi une hospitalisation, il était très fatigué.

Les deux responsables de cette formation sanitaire s’occuperaient, en plus, de la consultation externe de quel­ques dizaines de malades, par jour. La majorité des victimes sont des enfants. Les adultes n’en sont pas épargnés. Cela fait un mois que cette épidémie a fait des ravages dans ce district de Maha­janga II. Des décès, il y en a eu, mais le nombre exact des victimes n’est pas déclaré. Dans ce CSB II d’Ambodi­manga, par exemple, on parle de six décès, depuis trois semaines environ. Trois ont tiré leur révérence dans l’hôpital. Deux ont succombé en chemin et un autre, répertorié dans un centre hospitalier de référence du district, a perdu sa vie chez lui, sa famille a refusé la recommandation du médecin.

Quarante décès

Un journaliste retraité de la radio nationale a affirmé, en outre, le décès d’au moins une quarantaine de personnes, dans quelques communes de Mahajanga II, comme à Mahajamba Usine, à Tsin­jomi­tondraka Ampombolava. Les familles des patients parleraient aussi de « plusieurs décès » au sein de la communauté. Mais le médecin inspecteur de Mahajanga II, ainsi que le maire de la commune de Mahajamba Usine, contredisent. « J’ai déjà consulté tous les responsables au niveau des centres de santé. Il n’y a eu que cinq décès en quelques semaines», avance le premier. Tandis que le second, Henri Randria­nandrasana, martèle « je devrais être informé s’il y avait réellement autant de décès dans les villages».

Le médecin inspecteur reconnaît, toutefois, la hausse des cas de paludisme dans sa zone. « C’est probablement à cause des fortes pluies dans notre région. En plus, les malades ne rejoignent les formations sanitaires que lorsque leur état s’empire», explique-t-il.

Cela fait déjà quelques semaines que cette épidémie frappe l’Ouest de l’Ile, mais aucune intervention du ministère central ne s’y opère, jusqu’à hier. Cela a été égale­ment le cas dans le district de Betroka où une quarantaine de décès palustres ont été déclarés. Les équipements numériques qui devraient assurer le contrôle, suivi et rapport des maladies au niveau des formations sanitaires ne sont-ils pas fonctionnels ?

Miangaly Ralitera