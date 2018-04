Entrepreneuriat – La présidente mondiale des FCEM dans nos murs

Performance sera le leitmotiv du groupement des femmes entrepreneures malgaches (GFEM) durant cette semaine. À l’occasion de l’évènement « Women In Business 2018 », le groupement accueillera la Présidente des Femmes Chefs d’Entre­prises Mondiales (FCEM), Marie Christine Oghly.

Arrivée samedi, la représentante des FCEM se donnera pour objectif de diffuser l’esprit d’entreprendre et de mobiliser les énergies des femmes chefs d’entreprises. Selon elle, « Un événement national est toujours un moment d’échange important pour les membres car ceci leur offre l’opportunité de s’enrichir aux contacts des autres et ainsi de favoriser la croissance de leurs entreprises. “Women In Business” va permettre aux femmes chefs d’entreprise de promouvoir leurs activités auprès des cinq cent mille membres de notre réseau international ». Durant ces quelques jours de présence en terre malgache, Christine Oghly prendra part à des ateliers ainsi qu’à des partages d’expériences qui permettront de débattre et d’apporter des solutions aux préoccupations des femmes entrepreneures sur le financement de leur projet, sur le capital santé ainsi que sur le networking.

Par ailleurs, elle sera aussi présente durant la participation du GFEM lors de la prochaine édition de la foire internationale de Madagascar. Une occasion pour les porteuses de projet désirant intégrer le groupement de tirer profit de l’expertise de la représentante.

Harilalaina Rakotobe