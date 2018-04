« Che Bel Canto » – Mahaleo séduit aux côtés des divas

Un concert orné de charme et de grâce de la part du groupe mythique Mahaleo, a enchanté le public hier. Le tout sublimé par quatre chanteuses talentueuses à la voix douce et conquérante.

Un grand moment de fraternité, mais également de bienveillance entre le groupe Mahaleo, Bodo, Elsie, Nanie et Inah. Le concert « Che bel canto », qui a égayé le palais des Sports et de la Culture Mahamasina hier après-midi, a connu un succès populaire, auprès d’un public de toutes les générations. À l’occasion, tout était réuni de la part de Media Consulting, organisateur de l’événement, pour nous proposer un énième concert festif avec Mahaleo à l’affiche.

C’est, ainsi, fort de cette ponctualité indéfectible qu’on lui reconnaît, que le groupe entame le concert dès 15h tapantes, alors même que la salle se remplit encore petit à petit. Surprenant le public déjà en place, Dadah agrippe alors sa guitare, de même Bekoto rejoint son clavier et Nary se met à la basse, Charles, quant à lui, se prépare encore en coulisses.

De là, ils entament alors une reprise acoustique en instrumental de « Yesterday» des Beatles, un court instant qui aura marqué les oreilles aguerries. Débute par la suite sans tarder le « Che bel canto» de Mahaleo, comme à l’accoutumée avec « Raha mila fanampiana ». S’ensuit l’introduction de la part du groupe de ses charmantes invitées, Bodo se présente avec « Neny tiako », Nanie avec « Neny », Inah avec « Tsara tso-drano » et Elsie avec « Ferapara ». Des interprétations qui envoûtent le public au fur et à mesure que les chanteuses se relayent alors sur scène.

Fafah, grand absent

Au bout d’une bonne dizaine de chansons, le public s’est mis à constater quelques places vides sur scène. Notamment, celle du charismatique chanteur Dama que les inconditionnels du groupe ne tardèrent pas alors à réclamer. En retard à cause du report de son vol depuis Toamasina où il avait tenu des obligations ce week-end, Dama se serait alors démené pour finalement arriver au palais des Sports et de la Culture pour le plaisir des fans. « Je suis sincèrement désolé de mon retard, j’avais très hâte d’être avec vous et je suis maintenant soulagé et content d’être ici. Ceci-dit, on ne peut pas en dire autant de notre camarade Fafah qui, quant à lui, fait face à quelques soucis de santé et qui doit alors se reposer un bon moment, on festoiera ainsi pour lui aujourd’hui », souligne Dama sur scène.

Certes, l’absence de Fafah s’est sans aucun doute fait remarquer mais à leur manière, les chanteuses ont su combler de leur voix ces tubes où la voix unique de Fafah se fait habituellement entendre.

En solo, en duo ou évidemment ensemble, Mahaleo, Bodo, Elsie, Inah et Nanie séduisent le public enivré de joie dans ce grand lieu de festivités de la capitale. Ensemble, ils reprennent entre autres « Hay hay», « Hiaraka isika » ou encore « Rafahafahana ». Tandis qu’en solo ou en duo, les chanteuses se sont aussi bien démarquées en s’appropriant brillamment des morceaux de Mahaleo. Nanie, qui a interprété « Farakely » par exemple, qu’elle a dédié à son idole en le rebaptisant « Damakely ». Pareil pour Inah qui a joué de son charme féminin pour séduire le public avec « Ise kely », par ailleurs on reconnaît déjà la reprise de « Mimoza », par Bodo, devenu incontournable depuis des décennies. De même avec Elsie, qui a brillé par son interprétation enjouée de « Mofo tantely ». Un grand moment de convivialité inédite pour le public, ce « Che bel canto » a laissé la part belle aux émotions.

Andry Patrick Rakotondrazaka