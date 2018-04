Ambodivona – Un détrousseur poignardeur écroué

Pris au piège, un voleur à la tire, armé, a été coincé à Ambodivona, vendredi matin par les policiers du troisième arrondissement. Selon les enquêteurs, c’était lui l’auteur principal de l’agression d’un technicien animateur de la radio Viva, le 9 avril, près de son lieu de travail. Ce dernier s’est fait dérober son sac au dos et a reçu trois coups de couteau, à la gorge, à la poitrine et au ventre. La victime avait été hospitalisée.

Trois semaines plus tard, la recherche des forces de l’ordre s’est avérée fructueuse. Suite à la collecte de renseignements et à l’appel à témoins, les signalements des détrousseurs étaient bel et bien suffisants pour procéder au coup de filet.

Vendredi, un policier habillé en civil s’est fait passer pour un piéton pour attirer les malfaiteurs. Ses éléments ont déjà guetté dans les environs. L’un des détrousseurs l’a approché et, tout de suite, a sorti son poignard de son blouson. N’ayant pu rien faire, il a été encerclé et neutralisé. Quant à ses deux complices, ils ont fui.

Soumis à un interrogatoire, le captif tentait toujours de changer de nom, alors que le technicien animateur, au commissariat, a confirmé que c’était vraiment son agresseur.

Hajatiana Léonard