Alliance Française d’Antananarivo – Fidimalala affiche son amour éternel pour le « Bà gasy »

Une véritable preuve de respect et d’honneur à l’égard de cet honorable artiste qu’est Robert Rafidimalala dit Fidimalala. Le concert, qui a égayé la scène de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba hier après-midi, a amplement ravi le public venu y assister. Tel un bond dans le temps, à cette belle époque où les valeurs de la société malgache se scandaient aussi bien qu’elles se chantaient, le concert d’anniversaire pour les 90 printemps de Fidimalala, émerveille alors par sa poésie.

Durant deux heures, le public de l’AFT s’est ainsi vu offrir un grand moment de musique durant lequel les traditions s’illustraient en musique sur scène à travers ce genre intemporel qu’est le « Bà gasy ».

Auteur et compositeur émérite, Fidimalala s’est redécouvert aux côtés de R’Imbosa, Kolibera et Ny Angolan’Imerina le temps d’un après-midi. Amoureux de la guitare, le patriarche Fidimalala s’est plu à gratter son instrument pour enchanter l’auditoire, interprétant ses compositions les plus mythiques comme « Embona » ou « Satriko ». Fort d’un dynamisme exemplaire sur scène, il affirme « À chaque fois que je me retrouve sur scène, c’est comme si je le temps s’arrêtait. Cela me revigore et me remplit de joie, je suis ainsi plus que content de pouvoir toujours chanter pour vous».

Fidimalala, ne s’est ainsi pas privé de jouir de cette proximité qu’il a avec le public. Un concert convivial, jovial et sobre à la fois, les retrouvailles avec Fidimalala ont conquis un public de tous âges.

Comme cadeau pour son anniversaire, R’Imbosa a surpris le patriarche en lui présentant un album intitulé « Satriko», réalisé exclusivement pour l’occasion où l’on retrouve ses plus beaux morceaux ainsi qu’une biographie éditée pour ses 90 ans également intitulée « Angona Fidimalala ».

Andry Patrick Rakotondrazaka