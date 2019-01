Transport aérien – Air Mauritius s’attaque au Réunion-Paris

La compagnie nationale mauricienne veut séduire la clientèle du sud de l’océan Indien. Elle propose de rejoindre Paris en bénéficiant de la continuité territoriale.

À ce niveau tarifaire, le Réunion-Paris via Maurice s’affiche quasiment au même niveau que le Réunion-Paris direct. L’objectif de la compagnie nationale mauricienne est clairement de séduire la clientèle sudiste en lui proposant de rejoindre Paris quasiment au même prix mais en s’épargnant le trajet jusqu’à l’aéroport Réunion-Roland-Garros.

En 2018, quatre vingt dix huit vingt quatre passagers sont passés par Pierre­fonds. L’essentiel du trafic se fait de et vers Maurice avec quatre vingt dix sept passagers. Air Mauritius avec ses quatorze fréquences par semaine, assurées ou en ATR72 ou en haute saison en Airbus A319 assure l’essentiel de ce trafic.

«Il y a bien sûr la clientèle touristique dont Maurice est la destination mais beaucoup de Réunionnais installés dans le Sud choisissent de passer par Pierrefonds pour se rendre en métropole en évitant de se rendre à Gillot», indique Robert Bourquin, directeur d’Air Mauritius à la La Réunion.

Correspondance

Dans la mesure où les périodes de pointes sont différentes à Maurice et à La Réunion, il est plus intéressant de passer par Plaisance lors des départs à la veille des vacances scolaires à La Réunion qui correspondent à une période creuse à Maurice. Nous avons souhaité aller plus loin en attirant la clientèle de la basse saison. C’est la raison de l’offre que nous proposons actuellement au départ de Pierrefonds mais aussi de Gillot. Les correspondances à Maurice sont organisées de telle manière que le passager en correspondance puisse prendre le vol en partage de code avec Air France qui décolle à 21h ou celui d’Air Mauritius qui décolle à 23h. Au retour les correspondances sont assurées de la même manière vers Pierrefonds».

L’avantage est que les passagers qui sont éligibles à la continuité territoriale peuvent utiliser les bons. «Dans la mesure où ils ne sont qu’en correspondance à Plaisance sans séjour à Maurice, la continuité territoriale fonctionne, confirme Robert Bourquin. Nous sommes très attentifs sur ce point qui est d’ailleurs régulièrement contrôlé par les services du conseil régional».

En juillet de l’année dernière, le ministre mauricien du Tourisme avait stigmatisé la continuité territoriale.

