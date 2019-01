Santé – Épidémie – La rougeole menace les non vaccinés

L’épidémie de rougeole sévit dans tout Madagascar, depuis septembre 2018. Les non vaccinés sont les plus exposés à cette maladie.

Fête de la Nativité douloureuse dans le famille d’un éboueur à Anosipatrana. Trois de ses sept enfants, âgés de 5 ans, de 4 ans et de 2 ans et demi, ont succombé successivement à la rougeole, le 19, le 21 et le 24 décembre, selon le récit de la mère, âgée de 31 ans, que nous allons appeler Déborah. Le visage fatigué, des poches sous les yeux, marque d’un manque de sommeil de plusieurs jours, cette femme nous raconte que le 20 janvier, ses malheureux enfants n’ont pas reçu les doses nécessaires pour prévenir la maladie. « Nous n’avons pas pu les vacciner, à cause du travail de mon mari. Il travaille comme éboueur et son chef le déplace souvent d’un quartier à un autre. C’est difficile de suivre les rendez-vous vaccinaux dans une telle condition ».

Trop occupés à la survie quotidienne et avec un maigre salaire, les parents ont privé leurs enfants des soins nécessaires. « Ils avaient juste un peu de fièvre et toussaient. Ils refusaient de manger. Je ne pensais pas que ces symptômes de maladie allaient les tuer », explique la mère. Seule la dernière victime, un garçon de 4 ans, a été soignée, mais c’était trop tard.

« Mon garçon de 2 ans et demi est décédé à la maison, le jour même où on a enterré sa sœur de 5 ans, elle-même s’est éteinte chez nous. Pourtant, mon mari lui a acheté du yaourt ce soir là, car il semblait aller mieux. Celui de 4 ans, nous avons pu l’emmener à l’hôpital, il a été très fatigué. Après avoir reçu les premiers soins à l’hôpital de Tsaralalàna, on nous a transféré à l’hôpital de Befelatanana car il n’y avait pas assez de lits. Mon garçon y a perdu la vie », enchaine Déborah.

Survivante

Elle se souvient encore de ces évènements tragiques qui ont frappé sa petite tribu, avec beaucoup de chagrin. « Le plus dur a été le fait de voir la vie de mes enfants s’éteindre. C’est moins dur de perdre une mère, une sœur, que de perdre ses propres enfants », lance-t-elle, les larmes aux yeux.

La famille essaie de s’en remettre. «Mentalement, nous sommes fatigués. Ces séparations nous attristent. Mais on doit l’accepter car c’est le chemin que Dieu nous a tracé», poursuit-elle. La mère est convaincue que même si ses enfants avaient reçu des soins plus tôt, cela n’aurait pas changé grand chose. Pour elle, « il s’agit du bon vouloir de Dieu ».

Si Déborah n’est pas très convaincue du « miracle de la médecine », d’autres mères y ont accordé leur confiance. « Je n’ai pas vacciné ma fille contre la rougeole, par mégarde. Elle a failli en perdre la vie. Le 3 janvier, elle a fait des convulsions, elle a perdu connaissance, ses yeux se sont révulsés. Elle a commencé à délirer, sur le chemin de l’hôpital. À un certain moment, je ne croyais plus à sa survie. Elle s’est rétablie, après quelques jours d’hospitalisation. J’espère qu’avec mon témoignage, les parents seront convaincus de l’importance de la vaccination», lance Diadema, mère d’Amboara, une fillette de 3 ans, survivante de la rougeole.

Cent décès liés à la rougeole

Le taux de létalité est de 4, 23%, selon le ministère de la Santé publique. Cent décès liés à la rougeole sont enregistrés depuis le début de l’épidémie. Quatre-vingts cas sont confirmés par investigations, entre septembre 2018 et janvier 2019. En tenant compte des données rapportées par quelques districts, il est probable que le nombre des décès depuis le début de l’épidémie dépasse ce chiffre publié. À Ambato Boeny, quatre-vingt quatre décès ont été rapportés par le médecin inspecteur, la semaine dernière.

Des décès communautaires sont aussi signalés par des autorités locales, mais non inscrits dans le rapport du ministère. À Antananarivo, le Bureau municipal de l’hygiène (BMH a, également, signalé quelques décès communautaires à Andohatapenaka, à Ankasina, à Anosibe, ou encore dans le sixième arrondissement ainsi qu’à Anosipatrana, depuis septembre. À Mampikony, à Mahajanga, à Toamasina, à Ambatondrazaka, les décès sont nombreux. La mort survient suite au retard de traitement, à la virulence du virus, et à la vulnérabilité du malade. Les médecins martèlent que la guérison est assurée, si le malade bénéficie de soins dès l’apparition des

premières symptômes.

Quatre phases

La rougeole est une maladie fortement contagieuse. Son virus se transmet par les secrétions de la gorge et du nez, d’où l’importance de l’éviction scolaire et professionnelle de quinze jours pour ses victimes. Les premiers symptômes apparaissent dix jours après l’incubation du virus, chez la personne contaminée.

– La phase d’incubation de dix jours

– La phase d’invasion de quatre jours qui se caractérise par l’apparition des symptômes de la maladie, à savoir une forte fièvre de 39 à 40°C, l’écoulement du nez, la toux, la conjonctivite, les douleurs abdominales et diarrhées, nausées, l’apparition de muqueuse buccale.

– La troisième phase : éruptions cutanées derrière les oreilles, puis sur le visage. Les boutons s’étendent sur les autres parties du corps jusqu’aux membres inférieurs.

– À la quatrième phase de la maladie, les tâches deviennent de couleur brune et cuivrée. Sans traitement, la maladie se complique, et peut entrainer l’encéphalite, à cause de la multiplication du virus dans le cerveau, la diarrhée sévère et la pneumonie.

Tableau de comparaison des indicateurs sur la rougeole :

– Semaine 01, Semaine 02 et Semaine 03 2019 (du 31 décembre 2018 au 18 janvier 2019)

– Semaine 35 2018 à Semaine 03 2019 (3 septembre au 18 janvier 2019)

Les indicateurs S01_19 S02_19 S03_19 3 sept 2018 au

18 janvier 2019

Nombre de cas 3 288 2 160 189 28 747

Cas simples 2 880 1 879 177 23 393 (81%)

Cas compliqués hospitalisés 408 281 12 5 354 (19%)

Nombre de districts avec incidence > 49 37 15 99

0,1/100.000

Nombre de districts en phase d’épidémie 10 9 0 80

Pour une forte immunisation

Selon l’estimation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la couverture nationale en vaccin anti-rougeole (VAR) est de 58%. Cette faible performance de la vaccination serait la cause de la flambée de l’épidémie. Le ministère de la Santé publique, avec l’appui des partenaires, prévoit de vacciner près de sept millions enfants de 9 mois à 9 ans, en trois campagnes, de janvier à avril. Le premier s’est tenu du 14 au 18 janvier avec deux millions de cibles dans les vingt cinq districts les plus affectés. Par rapport à la campagne de vaccination contre la rougeole de novembre, le taux de couverture vaccinal a augmenté. Il a dépassé les 94%, selon le rapport partiel de la campagne. Auparavant, ce taux a stagné autour de 80%, les refus ont été nombreux. Il existe encore des districts où les refus sont élevés. Dans le district d’Antananarivo Atsimondrano, seulement 60% des cibles sont atteints, à Ambohidratrimo, le taux de couverture vaccinal est de 59% et dans le district de Toamasina II, 78% des enfants ont été immunisés. Le ratissage continue dans les districts à faible performance pour une forte immunisation. Deux autres campagnes sont prévues pour février et mars-avril dans quatre vingt neuf autres districts.

Appel de détresse

Des patients qui dorment à même le sol dans la chambre, dans le couloir ou sous la véranda de l’hôpital. Ces cas sont fréquents depuis la flambée de l’épidémie, comme à Ambato-Boeny, à Mahajanga ou encore à Toamasina, où le nombre des victimes est élevé. La population lance un appel de détresse. À part ce problème d’infrastructures, nombreuses personnes tirent la sonnette d’alarme sur le manque de personnel dans la prise en charge, et ce même dans une grande ville comme Toamasina. Dans les zones enclavées, notamment dans les zones rurales d’Ambato Boeny, des centres de santé sont fermés à cause de l’insécurité. Pour se soigner, les victimes doivent se déplacer en ville, d’autres se contentent des soins des tradipraticiens. On a également évoqué l’épuisement de la vitamine A dans des centres de santé de base, vu la hausse des demandes mais aussi à cause de l’inexistence de vaccin « gratuit » pour toute la population.

Une flambée épidémique sans précédent

Juillet 2018, le Laboratoire national référent confirme un cas de rougeole dans la ville d’Antananarivo. Il s’agit d’une petite « étrangère d’un an et demi » et habitant aux 67 ha, hospitalisée en juin 2018. Selon le ministère de la Santé publique, c’est un cas « importé ». La victime aurait attrapé le virus, pendant son voyage à l’étranger. Sa famille aurait fait escale à Maurice, un autre pays où la maladie a fait ravage en 2018. Deux mois plus tard, plus précisément, en octobre, trois autres cas notifiés à Antananarivo sont confirmés par ce Laboratoire.

La semaine 35 de l’année 2018, c’est-à-dire, celle du 3 septembre, est déclarée comme le début de cette flambée épidémique de la rougeole. En dix ans, Madagascar n’a connu d’aussi importantes propagations de la rougeole. Plus de quatre mois après sa recrudescence, la maladie n’est toujours pas maîtrisée. De nouveaux cas apparaissent encore, en ce moment.

Professeur Annick Robinson – « Le rappel du vaccin anti-rougeole est recommandé »

La pédiatre, directeur de l’établissement du Centre hospitalier universitaire mère-enfant de Tsaralalàna donne la cause de la vulnérabilité de certains vaccinés.

Comment expliquer cette flambée de l’épidémie de rougeole ?

On peut parler du faible taux de couverture vaccinal. La population globale est peu immunisée, car les personnes vaccinées ne sont pas nombreuses. Ce qui permet au virus d’être virulent et de se propager facilement.

Selon le rapport du ministère de la Santé publique, 54% des victimes sont des individus non vaccinés. Des personnes vaccinées peuvent donc attraper le virus. Quelle en est la raison ?

Cela a rapport avec mes réponses précédentes. Il y a une immunité individuelle et une immunité collective dans le vaccin. Lorsque cette immunité collective n’est pas suffisante, même ceux qui sont vaccinés peuvent devenir vulnérables car le virus est virulent. Le rappel du vaccin anti-rougeole est recommandé pour renforcer l’immunité.

Certains parents craignent que ces doses de vaccin ne soient pas efficaces ou pire, qu’ils contiennent des composants qui peuvent provoquer d’autres maladies…

Ces suspicions n’ont pas de raison d’être. Le vaccin ne contient pas de composants qui provoquent d’autres maladies. C’est une sorte de médicament qui sert à renforcer l’immunité d’une personne. Votre corps devient, donc, plus résistant grâce aux doses.

Que recommandez-vous pour les personnes exclues des bénéficiaires du vaccin gratuit, en cette flambée de l’épidémie ?

Il est, important, de porter des masques, surtout pour les malades lorsqu’ils sont en contact avec une personne saine, pour éviter de contaminer les autres. Le virus de la rougeole se transmet par des gouttelettes de salive en suspension dans l’air. Il est aussi important d’avoir une bonne alimentation. Consommez des aliments consistants, riches en protéines, et surtout en vitamine comme les légumes et les fruits.

– Photos : Sergio Maryl- M. R.