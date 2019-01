Sabotsy Namehana – Un gang armé attaque une épicerie

L’assaut a été donné contre un épicier et un client à Sabotsy Namehana, dans la soirée de lundi. Cinq braqueurs équipés d’un pistolet automatique se sont servis dans la caisse.

Grand banditisme. L’insécu­rité va de plus en plus mal à Sabotsy Namehana, dans l’Avaradrano. Une fois de plus, des braqueurs au nombre de cinq opérant à visage découvert ont pris d’assaut un nouveau commerce, situé à la déviation vers Les Petits Lascars, lundi vers 19h 15. Munis d’un pistolet automatique, ils ont tiré sur l’épicier après lui avoir arraché le sac contenant 400 000 ariary d’un client, suivant les informations de la police saisie de l’enquête. « Le gang s’est présenté avec l’arme pour rafler le contenu du tiroir-caisse. L’épicier aurait tenté de résister, raison pour laquelle il a reçu une balle dans le bras », a décrit un habitant du quartier. L’enquête déterminera alors la valeur des préjudices.

Cette scène de vol aggravé a seulement duré quelques secondes, suivant les témoignages concordants. « Je suis passé par cette rue à cette heure-là quand j’ai vu, dans un premier temps, le client sortir des billets pour acheter quelque chose chez l’épicier. Tout d’un coup, cinq individus difficilement reconnaissables puisqu’il était presque nuit, ont approché et dégainé un pistolet », a raconté un automobiliste qui s’est dégagé en vitesse une fois le coup de feu tiré. Personne n’a osé intervenir au moment des faits.

Introuvables

Le blessé a été évacué d’urgence vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) à Ampefiloha dans la soirée même. « Il a immédiatement été pris en charge et il n’y a rien à craindre concernant son état de santé », rassure un médecin.

La panique s’est emparée des voisins et passants ce soir-là. Ce bazar s’est ouvert sur ce coin depuis un peu plus d’un mois et fait déjà les frais d’une violente attaque à main armée, comme l’ont déploré des habitants de Sabotsy Namehana. Une enquête de proximité révèle que les assaillants viennent de loin, mais connaîtraient bien les lieux, au vu de leur mode opératoire.

Après avoir mis le grappin sur le butin, ils n’ont pas attendu leur reste. La police et des gendarmes se sont précipités sur place, mais ils étaient déjà hors de portée. Leurs dernières traces remontaient à un pont non loin. Ils demeurent jusqu’ici introuvables, malgré la recherche menée rapidement par les forces de l’ordre.