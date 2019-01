Ministère de la jeunesse et des sports – Des athlètes attendent leurs primes

L’impatience atteint son comble. Des athlètes et entraîneurs n’ont pas bénéficié de leurs primes, contrairement à d’autres qui ont eu plus de chance.

Une situation qui fâche. Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) est pointé du doigt. Après avoir élaboré avec Tafita ainsi qu’avec les fédérations sportives la liste des athlètes et entraineurs qui ont été primé par l’État malgache au mois de décembre, la majorité des concernés ont reçu leur dite primes mais beaucoup d’autres attendent toujours leur dû auprès du MJS.

Onze disciplines sportives ont été concernées par cette histoire de primes à savoir, le tennis de table, le tennis, l’athlétisme, le judo, la natation, le basket-ball, le football, l’haltéro­philie, la pétanque, le handball et le rugby. Une prime totale de 75 200 000 ariary pour plus de deux cents athlètes et entraineurs a été supposé distribuée par le MJS dans les locaux de TAFITA le 20 décembre 2018. Durant la matinée, une réception s’est tenue à Iavoloha où le Chef d’État par intérim à l’époque Rivo Rakoto­vao a pu féliciter les sportifs méritants pour leurs efforts.

Le 20 décembre, les concernés ont pu prendre leur prime et ont pu signer une fiche d’émargement. Pour les athlètes qui étaient à l’école ou au travail ainsi que pour les entraineurs qui ne pouvaient pas être présents, le MJS et le personnel de Tafita ont été très strictes et ont fait savoir aux responsables des fédérations sportives présents que les primes doivent être récupéré seulement par les concernés. À titre de mesure exceptionnelle, les parents seuls pouvaient récupérer les primes de leurs enfants.

Régularisation

Peu de temps après, certains athlètes et entraîneurs qui n’ont pu avoir leur prime sont allés auprès du MJS à Ambohijatovo et jusqu’à hier, ils n’ont pu avoir gain de cause et ont juste perdu leur temps a attendre les responsables à Ambohijatovo qui n’ont pu solutionner le problème. Les tenants des titres de cham­pion d’Afrique ont été récompensés d’un million d’ariary et qu’un titre de champion régional valait 200 000 ariary. Au niveau du MJS, concernant cette histoire de prime, les responsables ont juste dit que les athlètes ou leurs parents allaient être téléphonés quand les responsables auront un retour positif sur le sujet.

Les athlètes et entraîneurs concernés demandent ainsi une régularisation de leurs primes. Randy Rakotoarilala, dans la discipline tennis, joueuse ayant brillé au tournoi ITF-CAT U14 de Maurice, par exemple, attend toujours cette régularisation tout comme quelques athlètes et entraineurs de quelques disciplines. Ando Rasolo­malala, entraineur au niveau de la fédération malagasy de tennis, absent pour avoir effectué une formation d’entraineur en Afrique du Sud à la date du 18 décembre 2018 attend aussi, comme beaucoup d’autres la régularisation de sa prime.