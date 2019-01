Is’Art galerie Ampasanimalo – « Fet’Art » rempile pour une 8e édition

L’un des rendez-vous ponctuels incontournables à l’Is’Art Galerie. « Fet’Art » affiche une grande richesse artistique et créative.

À l’image d’un mini-festival d’art et de musique qui conjugue à la fois modernité et tradition. « Fet’Art » marque à chaque début d’année la célébration de l’anniversaire de cet antre de l’art contemporain de la capitale qu’est l’Is’Art Galérie Ampasani­malo. Avec désormais huit éditions à son actif, l’évènement rempile ainsi les 1er et 2 février, soit deux jours d’émerveillement artistique exceptionnel.

Pour l’occasion, le public féru d’art de la capitale en prendra ainsi plein les mirettes, mais aussi les oreilles, dans le sens harmonieux et mélodieux du terme. Un grand moment de festivités en perspectives, cette 8ème édition de « Fet’Art » qui, comme l’indique son intitulé, convie les fêtards de la Ville des Mille à s’y retrouver. Ayant gagné en envergure au fil des ans, il se démarque ainsi, cette fois, en égayant le temps d’un week-end de l’éclectisme de sa programmation le tout Ampasanimalo.

Initié par l’Is’Art Galerie, l’association d’artistes en, ce rendez-vous accorde donc une grande place à la pluridisciplinarité artistique sur ces deux jours. Du slam à la danse, en passant par la musique, mais aussi l’art circassien, la scène de l’Is’Art Galerie se verra sublimée par diverses prestations hautes en couleurs.

Au programme de cette 8ème édition de « Fet’Art », de belles surprises et d’enchantements sont ainsi prévues pour le public. Le 1er février, c’est vers 17h que débuteront les festivités avec l’association de slameurs de Madagaslam à la baguette.

Copieux et surprenant

Durant près d’une heure, ces poètes des temps modernes berceront de la richesse de leurs mots l’assistance. De quoi bien animer les lieux donc, avant d’accueillir à 18h le spectacle inédit et pluridisciplinaire intitulé « Tourbillon » à découvrir avec la slameuse Na Hassi, le beat-boxeur Do B, les danseurs Judith et Harivola, ainsi que Ranto Toxic à l’affiche.

Le même jour à partir de 19h, c’est un voyage musical qui bercera le public avec Sarandra Beloba et Njava sur scène. Embarquant les mélomanes pour une épopée mélodieuse à travers le Sud de la Grande île, ils transcenderont grands et petits. Le lendemain dès 10h, un atelier d’art du recyclage ouvre ses portes avec la plasticienne Verena Konrad, s’ensuivra à 14h un atelier de cirque avec la Compagnie l’Aléas des Possibles, puis la clôture à 16h avec un grand spectacle d’art circassien qui égayera par ses acrobaties, ainsi que par sa magie le tout Is’Art Galerie. Surprenant d’éclectisme, cette 8e édition de « Fet’Art » enivrera comme à l’accoutumée ses inconditionnels.