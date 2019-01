Intempéries – De nouveaux accidents à Manjakamiadana

Des accidents continuent à survenir sur la colline de Manjakamiadana. Cette fois-ci, sans perte de vies humaines.

Trente sept personnes sur la colline de Man-jakamiadana ont échappé de peu à la mort, après les fortes pluies de ce weekend. Un glissement de terrain dans le quartier d’Ambatomitsangana à Manjakamiadana a rasé le foyer de trois ménages, lundi vers 9 heures du matin, selon le rapport de Léonie Razafimamonjy, chef du fokontany. Dans le même fokontany, un ruissellement déferlant s’est abattu sur les maisons de trois autres ménages, engendrant leur démolition, dans la nuit du dimanche au lundi. «Des personnes se trouvaient dans ces maisons pendant l’accident, heureusement, ils ont pu s’en sortir sans égratignure. Ces accidents ont laissé, par contre, de grandes pertes matérielles. Les biens des victimes ont été détruits dans l’accident», enchaîne le chef fokontany. Hier, matin, un autre ménage à Manjakamiadana a quitté sa maison. Cette dernière serait au bord de l’effondrement.

Sur le versant ouest du fokontany d’Ambohipotsy, où trois personnes ont trouvé la mort le 20 janvier, une autre maison s’est écroulée, hier matin. «Ses occupants, une famille de six personnes, ont évité le pire. Elles n’y habitent plus, depuis qu’on les a évacuées du lieu, après le dernier drame», précise le président du fokontany d’Ambohipotsy, Martial Andrianambinintsoa.

D’autres dangers

Les neuf ménages sinistrés à Manjakamiadana sont, actuellement, hébergés dans le bureau du fokontany. Les responsables rapportent qu’il y a au moins quinze ménages qui devraient être évacués «urgemment». «Ils habitent sur un lieu très accidenté. Ils sont exposés au drame, si les précipitations continuent, et surtout, s’il y a un cyclone», rajoute Léonie Razafimamonjy.

Toutes les études et analyses menées depuis 2015 indiquent que la colline de Manjakamiadana est une zone rouge sujette aux glissements de terrain aux éboulements. Le sol et les roches sur cette colline Royale sont en phase d’altération. En février 2018 et en ce janvier 2019, vingt deux personnes ont péri sur cette colline. D’autres personnes y ont trouvé la mort, en 2015. D’autres dangers sont détectés ces derniers temps. À Ambohipotsy, un rocher situé tout près d’un vieil « aviavy », constitue une menace, d’après une descente effectuée par les sapeurs-pompiers et les responsables du fokontany, cette semaine. Le fokontany attend la descente de l’équipe du Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC) pour mener une étude plus technique. L’évacuation des zones exposées au danger est, fortement, recommandée pour éviter la perte en vie humaine.