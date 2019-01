Diana – L’axe Ambanja-Antsiranana coupé en quatre

Depuis trois semaines, les fortes pluies ont provoqué plusieurs dégâts sur la RN6, entre Ambanja et Antsiranana. L’eau a entraîné tout sur son passage.

La ville d’Ambilobe est coupée en trois, suite aux crues des cours d’eau. Sur une longueur de 13 km, avant d’arriver à ce chef-lieu de district, trois coupures ont été constatées. La partie la plus touchée est à Marivorahona au PK 585+100, où il n’existe plus de pont. La déviation faite de terre battue n’a pas résisté à la furie des eaux. Elle n’est plus praticable car la rivière de Mananjeba est largement sortie de son lit, provoquant de multiples coupures de route. Aucun véhicule ne peut passer car le passage y est dangereux.

Seul le transbordement par de petites pirogues est possible. Or, ces embarcations ne sont ni assurées ni enregistrées auprès de la commune. Les transports se font donc clandestinement.

En fait, le transbordement y est très difficile et les voyageurs s’exposent à un énorme risque car ils sont obligés de rejoindre l’autre côté de la route, en traversant un courant très fort, avec les bagages sur le dos. Une noyade a été signalée la semaine dernière, le maire de la commune de Marivorahona a alors dû prendre la décision interdisant la traversée qui coûte 3 000 ariary, après 18h. De même, les taxis-brousses effectuent aussi des transbordements pour satisfaire leurs passagers rejoignant Antsiranana.

Dans tous les cas, cette coupure a sûrement engendré des problèmes socio-économiques énormes ne serait-ce que celui d’approvisionnement de carburant de toute la zone Nord. Plusieurs stations de carburant sont déjà en rupture de stock dans la ville d’Antsiranana, pendant le week-end, surtout l’essence. Elle risque d’être frappée par une pénurie des produits de première nécessité, de carburants, mais aussi et surtout d’oxygène pour les malades à l’hôpital.

Affaissement

Après Marivorahona, les passagers sont obligés de prendre un taxi-bajaj pour arriver à Isesy qui se trouve à 5 km plus loin, là où une autre déviation a été emportée par les eaux. Au total, le coût du déplacement en taxi-brousse d’Antsiranana à Ambilobe s’élève à 25 000 ariary, au lieu de 15 000 ariary avant les intempéries, sans compter le salaire des dockers transportant les bagages.

Sur l’axe Ambilobe-Ambanja , au PK 541+100, à Beramanja, à 27 km au sud d’Ambilobe, la route est complètement coupée en raison de l’affaissement de la chaussée aux deux extrémités du pont. La direction régionale des Travaux publics a dû expédier depuis Antsohihy des éléments de pont Bailey pour permettre la reprise de la circulation. « Il nous faut encore trois jours pour la mise en place de ce pont provisoire », a expliqué Haja Aina Andrianiriana, directeur régional des Travaux publics de la Diana.

Pour l’instant, Ambilobe est privée d’électricité pendant presque douze heures par jour. À Marivorahona, les techniciens de l’entreprise Colas doivent attendre la décrue avant de commencer la reconstruction d’une déviation dévastée et d’un pont détruit depuis l’année dernière. Les autorités régionales ont dépêché sur les lieux des éléments de la police et de la gendarmerie. En attendant, les habitants vivent dans la boue et l’humidité.