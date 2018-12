Ventes en ligne – Un commerce en pleine gabegie

Les lois régissant l’E-commerce restent encore peu saisies par les e-consom­mateurs. Le secteur informel électronique prend le dessus.

Fourmillement. Le réseau social facebook en tant que support de vente incontournable est submergé par des commerces en tous genres. Rien qu’en cette période de fin d’année, les échanges commerciaux via facebook pullulent. On y voit des « ventes en ligne » d’habillements, d’accessoires de mode, de produits high tech, de voitures, de formations en maquillage, de cours d’arts martiaux et bien d’autres. Andriatiana Rakotomanga, rédacteur en chef de la revue Stileex, dans un décryptage de sondage sur l’E- Commerce effectué cette année parle d’un E-commerce « sauvage ». « Les outils d’E-commerce de Facebook ne sont pas utilisés, tels la facturation ou le paiement, et on reste dans du bricolage. Seules la mise en relation et la commande se font en ligne, le paiement ne s’effectue ensuite qu’à la livraison et généralement en espèces. C’en est à un point où on parlerait plus d’E-commerce sauvage plutôt que d’E-commerce dans le vrai sens du terme », relate-t-il dans son article. 35% des sondés ont recours à l’E-commerce dont 95% sur le réseau social facebook et 3% sur des sites internet malgaches. « En revanche, 43% des e-acheteurs ont déclaré être satisfaits de leurs achats en ligne. Ce qui peut être traduit par un bon point pour l’E-commerce », ajoute encore l’auteur.

Loi et lois

Les lois régissant les ventes en ligne ne sont pas claires pour ces e-consom­mateurs, qui sont ravis de la gratuité des échanges. Le vendeur n’est pas soumis à une quelconque taxation, ne dispose pas de formalités administratives légales, ne possède ni numéro statistique, ni numéro d’identification fiscale. L’acheteur, dans la plupart des cas, est seulement contraint de payer les « frais », de livraison. Ceux qui opèrent en toute formalité, louant local, et payant impôts et autres charges ne savent plus à quel saint se vouer. « Je suis juste au courant de l’existence de lois sur le commerce électronique mais que puis-je faire si l’Etat ne sanctionne pas le commerce électronique informel ?», déplore Hasintsoa, gérante d’un magasin de mode à Behoririka.

Dans d’autres cas, des magasins vendent aussi en ligne via facebook. Une loi propre à l’E-commerce est en gestation, apprend-on du ministère du Commerce et de la consommation.

« Une démarche est initiée depuis 2012 avec le ministère de la Justice, celui des Postes et télécommunications et du développement du numérique afin de mettre en place un dispositif légal relatif au commerce électronique ». La Loi 2014-024 sur les Transactions électroniques, la loi 2014-025 sur la signature électronique, la loi 2015-014 sur la Protection des consommateurs ou encore la loi 2018-020 portant refonte de la Concurrence existent mais comment les appliquer, équilibrer et sauver les meubles du secteur formel se sentant trop lésé dans cette forme de commerce électronique ?