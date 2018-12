Transport aérien – Le double jeu de Kenya Airways

La compagnie kényane semble courir plusieurs lièvres à la fois en Afrique et dans le Sud de l’océan Indien. Elle veut contrer sa grande rivale africaine Ethiopian Airlines.

Après un mémorandum d’entente signé le 18 juillet dernier, Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways viennent un accord de partenariat privilégié visant à positionner Nairobi en tant que nouveau hub complémentaire d’Antanana­rivo, de Dzaoudzi à Mayotte et de Saint-Denis et à développer des synergies fortes entre les trois compagnies.

L’accord prévoit le déploiement de synergies fortes notamment en matière de coordination des programmes de vols pour une meilleure connectivité entre les trois territoires, mais aussi de facilités d’affrètements et de formations des équipes techniques entre les trois compagnies. Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways se sont

également entendues sur des accords de partage de codes visant à renforcer et développer les dessertes du

continent africain de et vers l’océan Indien.

Kenya Airways a signé un accord de partage de code avec Air Madagascar sur la ligne Tananarive – Nairobi effectif dès le 21 janvier 2019. Air Austral a ouvert le chantier d’un accord similaire sur la ligne Réunion – Nairobi avec une escale intermédiaire qui reste à être définie. Il sera mis en œuvre courant 2019 en même temps que d’autres actions. Les filiales respectives des trois partenaires, Ewa Air pour Air Austral, Tsaradia pour Air Madagascar et Jumbo Jet pour Kenya Airways, font également partie de la convention de partenariat privilégié et contribueront aux synergies.

Partenariat

Et voilà que l’on apprend que Kenya Airways devrait conclure en mars 2019 un partenariat avec Air Mauritius, South African Airways et RwandAir.

Kenya Airways qui dessert Plaisance a déjà signé un accord de partage de code avec Mauritius sur l’axe Maurice – Nairobi. Le futur partenariat à trois compagnies irait beaucoup plus loin, mises en commun des infrastructures d’entretien des flottes, partages de codes, utilisation partagée des salons dans les aéroports, coordination des programmes de vols, achats en commun de kérosène et s’agissant d’Air Mauritius faire de Plaisance un hub dans le sud de l’océan Indien.

Ce programme ressemble à s’y méprendre à la feuille de route du partenariat Air Austral Air Madagascar Kenya Airways. La compagnie kenyane pourra-t-elle s’associer à la fois à Air Austral et à Air Mauritius l’une

s’appuyant sur Réunion – Roland-Garros, l’autre sur Plaisance ? Kenya Airways devra rapidement clarifier sa stratégie.

© JIR