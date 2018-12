Résultats… « même faux » ? ceni soient ceux qui « bons » y pensent !…

Provisoirement, « ALEA JACTA EST », Traduction : « le sort en est jeté »…provisoirement ! Les résultats annoncés hier par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) doivent être en effet confirmés ou infirmés par la Haute Cour Constitutionnelle, seule institution habilitée à proclamer les résultats officiels donc definitifs de cette élection présidentielle 2018. Les partisans du candidat n°25 donné battu par la CENI, même déçus que les fruits de la campagne Ravalomanana semblent n’avoir pas tenu officieusement les promesses des fleurs, voudraient y croire jusqu’au bout !

Je suis de ceux qui imaginent mal en effet une volte-face inédite de l’Institution d’Ambohidahy. De ceux qui ne font que constater des apparences évidentes, à savoir des fraudes massives, des manipulations flagrantes et autres irrégularités d’ailleurs martelées par Marc Ravalomanana lui-même. Mais on verrait mal assurément une HCC « tacler » la CENI, dès lors que celle-ci – confortée par le soutien de la Communauté internationale via son démembrement intitulé « Groupe international » de Soutien à Madagascar, la CENI s’est sentie avoir le vent en poupe pour prononcer son verdict cousu de fil blanc !

Sans vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain, je constate en effet que la CENI a d’autant plus conforté l’avance du candidat n°13, que cette avance paraissait d’emblée irrattrapable par le camp adverse car un écart minime aurait été davantage sujet à caution. Du coup, me semble-t-il (et de nombreux amis de la bien-pensance partagent mon humble avis) que la Communauté internationale porterait une lourde responsabilité, le conditionnel est de rigueur pour éviter tout cinglant démenti. Car comment approuver une C.I. habituellement si prompte à donner des leçons de bienséance démocratique, « tolère » les fraudes décriées quasi-généralement pour prôner l’apaisement. Incroyable, mais vrai ! « Tolérance » est d’ailleurs la vertu du faible. Alors, au lieu de dire « la C.I . tolère les fraudes en les minimisant », on devrait même affirmer que la C.I. « adoube » les irrégularités dénoncées ici et là dans la manipulation des résultats provisoires de l’élection présidentielle.

La CENI ou Commission Electorale Nationale Indépendante est ainsi pointée lourdement du doigt, et rien moins que par les 3 candidats de poids qui occupent le podium du premier tour. Marc Ravalomanana, Président de la République de 2002 à 2009 a dégainé le premier mais a retiré quelques jours après ses requêtes en contestation. Lui a emboité ensuite le pas le 1er Président de la IVe République Hery Rajaonarimam­pianina, dénonçant les fraudes massives qui ont largement obéré son score du 1er tour (9%), le privant ainsi de la place de finaliste. Et pour faire bonne mesure, l’ancien Président de la Transition Andry Rajoelina a émis de fortes réserves à l’endroit de la CENI, estimant que les fraudes massives l’ont privé d’une victoire au 1er tour, en ajoutant même que son confortable score de 35% était loin de refléter la vérité des urnes.

« Sortie » vigoureuse de la société civile

Il y a eu évidemment d’autres contestataires dans la cohorte des candidats recalés dès la première manche de cette élection présidentielle. Mais cela n’a pas empêché le porte-parole de la communauté Internationale le GI S/M ou Groupe International de Soutien à Madagascar de minimiser ces fraudes massives en mettant en exergue le « parfait déroulement » du processus électoral (rien que çà !), feignant d’ignorer dans la foulée les interventions musclées des 3 poids lourds de cette élection vis-à-vis de la CENI, et ce, pour prioriser la nécessité de l’apaisement. Sous-entendu « pour éviter des troubles éventuels », c’est-à-dire une nouvelle crise politique.

La CENI avait été d’ailleurs mise en cause quelques semaines avant l’ouverture de la Campagne électorale pour avoir laissé le champ libre à Andry Rajoelina pour une précampagne qui ne disait pas son nom, en sillonnant toutes les régions pour vanter son projet de l’Emergence IEM. La Société Civile ROHY en particulier avait interpellé l’institution électorale sur la nécessité d’encadrer la « pré-campagne », mais le n°1 de la CENI tout en répondant positivement à cette suggestion n’aura finalement rien fait, laissant ainsi le champ libre à l’ex-Président de la Transition pour tenir des « meetings » un peu partout, au détriment de toute éthique politique. Et ce pour se tailler une avance confortable sur les 35 autres candidats de la campagne officielle.

Corruption, dites-vous ?

La charge la plus incisive, pour ne pas dire « la plus violente » est à mettre au crédit de l’Avocate du TIM Maître Hanitra Razafimanantsoa, qui a accusé ouvertement la CENI d’avoir « engrangé des milliards » pour favoriser qui-vous-savez. Le Président de la CENI – Me Hery Rakotomanana – a répondu froidement « donnez-moi des preuves », feignant d’oublier par cette réponse dans le plus pur style de la « langue de bois » que le « propre » de la corruption (si l’on ose dire car la corruption est sale par nature) est de ne pas laisser la moindre trace écrite. Elle ne se fonde que sur des rumeurs ou des présomptions.

De nombreux observateurs d’ailleurs, mais aussi de nombreux accrocs des réseaux sociaux, se plaisent à souligner que la palme de la corruption revient apparemment aux médias, car 80% des journaux – selon un pourcentage révélé par la « radio mondiale » RFI – soutiendraient trop ouvertement Andry Rajoelina dont le « gourou » serait un « grand milliardaire » (sic) ! En tout cas, pour en revenir à la charge de Me Hanitra, elle ne gobe pas du tout la fable servie par le patron de la CENI. Car l’inoubliable leader des 73 députés frondeurs sur la place du

13 mai est connue également comme un ténor du Barreau dont le film paraît froid comme un constat.

Vague grandissante de colère

En tout cas, l’aigreur et la fureur se lisent sur presque tous les visages des affidés du TIM. Ils ne sont pas les seuls à REGIMBER, peu s’en faut ! La sémillante magistrate Fanirisoa Ernaivo – candidate qui n’a fait qu’un petit tour avant de se rallier à Marc Ravalomanana, n’a pas mâché ses mots – as usual – en affirmant haut et fort que c’est plutôt le candidat n°25 qui distance le n°13 de 10 points car ce dernier aurait bénéficié d’un passage en force facilité par les manipu­lations des votes. Péremptoire, l’ex-Présidente du Syndicat de la Magistrature n’a décidément pas froid aux yeux, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le Président Ravalomanana « himself » est monté dimanche soir au créneau, en révélant avec son aplomb et sa pugnacite politiciennes, combien les résultats provisoires reflètent « clairement » les dysfonctionnements, les carences et autres faits marquants de la partialité de l’arbitre électoral en faveur du n°13. Il avait déjà dénoncé avec vigueur, lors du 2e débat télévisé qui l’avait montré sûr de lui et dominateur, les fautes graves du Ministre de l’Intérieur, lequel aurait facilité la confection de centaines de milliers de fausses cartes d’identité.

Maltraitances, violences, etc…

Le candidat n°25 n’y est pas allé en effet par quatre chemins pour révéler les maltraitances qu’ont subies ses délégués dans les bureaux de vote, avec des « menaces » à la clé. « Il y a même eu mort d’homme à Ankazoabo », a-t-il affirmé, sans oublier de mentionner avec force par ailleurs qu’il y a eu moult bulletins précochés en faveur de son concurrent et ennemi intime. Et de prier la CENI et la Haute Cour Constitutionnelle de prendre sérieusement en considération ses requêtes, aux fins de rétablir la « vraie vérité des urnes ». Car la société malgache est anxiogène, les Malagasy sont anxieux parce que là où il y a de la gène générée par les fraudes massives, il y a de l’angoisse !

« There is no alternative »

En conclusion, pour en revenir à la Communauté internationale, qu’il nous soit permis de parodier l’ex « BRITISH-PM » Maggie THATCHER qui disait en son temps qu’il n’y avait d’autre solution alternative que celle qu’elle proposait pour résoudre un problème. En transposant cela sur le cas malagasy, la C.I. fait fi des supposées manipulations de votes en imposant la seule éventualité qui vaille « L’apaisement » ! Et de mettre en garde contre une crise politique majeure « liberticide et antidémocratique ».

Il n’en reste pas moins que cette truculence provocatrice de la C.I, illustrée par une volonté de faire table rase des conventions démocratiques de tous ordres dénote sensiblement un comportement irresponsable. Car si les Malagasy sont certainement désireux de mériter un climat apaisé et de ne pas jouer la PROVOC, se souvient-on des suspicions de manipulations des voix, fait rarissime mais existant même dans les pays occidentaux? Se souvient-on du geste magnanime du Favori AL GORE qui a laissé volontairement la victoire à Georges BUSH lors de l’élection US de 1996, et ce, pour ne pas salir l’image de la Démocratie de son Pays ?

Vérité au-delà de l’Hémisphère Nord erreur en deçà !…On pourrait même ajouter pour ce qui est de la C.I vis-à-vis de Madagascar : « CENI soit qui bon y pense »….A rebours de l’adage que l’on connait !

par Randrianaja Anjara