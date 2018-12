Place du 13 Mai – Manifestation interdite par la préfecture

Une décision sans appel. La préfecture de police annonce l’interdiction de la manifestation prévue par le camp Ravalomanana, ce jour, sur l’ancienne place du 13 mai.

Accès interdit. Le général Angelo Ravelona­rivo, préfet de police d’Antananarivo, a été direct, hier.

« Ils n’en ont pas reçu l’autorisation (…) la manifestation prévue sur ce lieu, demain [aujourd’hui] est interdite », affirme-t-il. Une réponse à la manifestation que comptent tenir les partisans du candidat Marc Ravalo­manana, ce jour, sur l’ancienne place du 13 mai, où se trouve, aujourd’hui, le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo, notamment.

Le camp du candidat numéro 25 mène une campagne de communication où il convie « la population », à venir sur l’ancienne place du 13 mai « afin de défendre son choix ». Comme l’a affirmé Tsehenoarisoa Rabenja, directeur de campagne du candidat Marc Ravalomanana, durant un point de presse, à Bel’Air, jeudi, le prétendant à la magistrature suprême et ses ouailles contestent les résultats provisoires du second tour de la présidentielle, proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le même jour.

L’écurie du candidat numéro 25 compte donc, vociférer publiquement ses contestations. Au regard des butinages des affiliés au quartier général sis à Bel’Air, il pourrait s’agir, aussi, d’une manière de faire plier les entités concernées à leurs desiderata en misant sur la pression de la rue.

Tel que l’a affirmé Tsehe­noarisoa Rabenja, jeudi, le camp du fondateur de l’empire TIKO compte déposer une requête en annulation du deuxième round de la présidentielle devant la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Ces intentions se heurtent, toutefois, à l’interdiction de la préfecture de la police d’Antananarivo. Une décision annoncée par le général Ravelonarivo à son bureau, à Tsimbazaza, à l’issue d’une réunion de l’Organe mixte de conception (OMC), de la capitale. « Nous avons pris la décision de ne pas autoriser la manifestation sur le parvis de l’hôtel de ville », réaffirme-t-il.

Forclusion et ordre public

Pour motiver la décision de l’OMC, le préfet de police d’Antananarivo avance deux arguments. Le premier est l’irrecevabilité de la demande d’autorisation faite par le camp Ravalomanana. Selon les explications, le délai légal pour une demande d’autorisation de tenir une manifestation publique n’a pas été respecté.

« Ce n’est ce que ce matin [hier matin] qu’une demande d’autorisation a été déposée. Il est déjà trop tard. La demande est alors, frappée d’irrecevabilité pour forclusion », déclare le préfet Ravelonarivo.

L’autre argument avancé est le souci de préserver l’ordre public. Devant la presse, hier, il a révélé que les renseignements en leur possession feraient état d’individus issus d’autres courants qui compteraient, aussi, venir sur l’ancienne place du 13 mai pour défendre leur vote. « Il pourrait y avoir un risque d’affrontement », soutient le général Angelo Ravelonarivo.

Dans les rangs des partisans du candidat Ravalo­manana, le mot d’ordre, jusqu’en fin de soirée, hier, restait la descente sur l’ancienne place du 13 mai. Sur la manière dont l’OMC compte faire respecter sa décision d’interdiction, le préfet de police a indiqué aux journalistes, « nous verrons ce qu’il en sera sur terrain, demain [ce jour] ».

Une source avisée confie que les ordres, au niveau des forces de l’ordre, sur le dispositif à mettre en place, aujourd’hui, n’aurait été communiqué que tôt ce matin.

Le casse-tête du commandement des Forces de défense et de sécurité (FDS), serait de trouver la manière idoine d’appliquer l’interdiction de manifester, tout en préservant la quiétude des festivités de fin d’année qui envahissent l’avenue de l’indépendance et ses environs. Si le parvis de l’hôtel de ville a été dégagé en vue de la manifestation d’aujour­d’hui, les kermesses tout autour sont toujours en place.

Pareillement, pour le bazar de Noël qui inonde les marchés et les rues adjacentes.

La source contactée souligne que l’objectif est d’évi­ter un affrontement. Pour aujourd’hui, il pourrait s’agir de renforcer la sécurisation des zones sensibles et stratégiques, notamment, les institutions, en particulier, la Haute cour constitutionnelle (HCC), « au cas où les manifestants décideraient de s’y rendre ».