Haltérophilie – Éric Herman, le plus titré de l’année

Les onze mois de préparation portent ses fruits. Éric Herman Andriantsitohaina a raflé trois médailles d’or et un titre continental au championnat d’Afrique.

Un des meil­leurs athlètes de l’année. L’haltéro­phile du Club omnisports des Forces Armées, Éric Herman Andriantsitohaina, âgé de 28 ans est le plus titré de la saison, toutes disciplines confondues, avec ses trois médailles d’or du championnat d’Afrique.

Le militaire s’est hissé sur la plus haute marche du podium du sommet continental qui s’est tenu à Maurice du 10 au 17 août, en soulevant la barre à 100kg en arraché et 132kg en épaulé jeté. Éric s’est également imposé au tournoi international de Maurice. Et récemment, il vient de valider en partie son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en s’installant à la troisième place du championnat de la solidarité.

Cette étape qualificative aux JO s’est déroulée en Égypte du 8 au 14 décembre. Il a effectué un arraché de 95kg et 137kg en épaulé jeté. Dans la Grande île, Eric reste imbattable et indétrônable dans sa catégorie

-55kg. Il est sacré champion de Madagascar depuis 2008, c’est-à-dire durant les dix dernières années.

Au dernier championnat national qui s’est tenu à Mahajanga, Éric a soulevé 95kg en arraché et 131kg en épaulé jeté. Parcours sans faute, l’haltérophile du Cosfa était à la fois le favori de sa catégorie en raflant trois médailles d’or lors des deux derniers Jeux des Iles aux Seychelles en 2011 (A : 91kg, EP : 121kg) et à la Réunion en 2015 (A : 100kg, EP : 130kg). La même année, il a engrangé trois médailles de bronze aux Jeux africains de Gabo­rone Botswana (A : 100kg, EJ : 130kg).

Professionnel

Pour préparer des compétitions internationales de haut niveau, « je suis un entraînement intensif onze mois dans l’année », confie Éric Herman. « La préparation s’effectue en trois étapes. Le premier est consacré à l’affinement, les trois prochains mois sont destinés à la préparation physique générale entre autres la musculation, le cardio, le footing, les escaliers avec des charges allant jusqu’à 70kg », détaille-t-il. Et les six derniers mois de la préparation sont destinés à la pré-compétition spécifique à l’haltérophilie.

« Nous évoluons en tant que pro au sein du Cosfa. Je tiens à remercier les hauts responsables qui nous ont autorisé à mettre à part le service durant les préparations et les compétitions car avant nous assurions en même temps le service et les compétitions… La différence par rapport aux pros de l’étranger est que nous n’avons pas encore nos propres médecins ou kinés », a-t-il ajouté.

Étant le plus titré des athlètes du pays, Eric a reçu du chef de l’État une prime d’une valeur de trois millions d’ariary grâce à ses trois médail­les d’or au cham­pionnat d’Afrique. Son prochain objectif à court et à long terme est la qualification aux JO 2020.

« Après la première étape qualificative en Égypte, il me reste trois compétitions, dont les championnats d’Afrique 2019 et 2020… D’autres compétitions de qualification sont aussi prévues en février et mars 2019», poursuit-il. Les Jeux des Iles figurent aussi dans notre calendrier. Déterminé et confiant, Éric vise trois ors de plus à Maurice.