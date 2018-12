Formation – Le leadership s’ouvre aux jeunes

Les coûts de formation sont élevés. Des opportunités sont pourtant offertes aux jeunes dans le cadre de la formation proposée par la Friedrich Ebert Stiftung.

Initié par la fondation allemande FES, le programme de formation en leadership pour l’année 2019 est lancé. Quatorze promotions ont en déjà été bénéficiaires. L’inscription pour la quinzième promotion est ouverte.Des jeunes entre vingt-trois et trente-cinq ans sont les cibles de la formation de neuf mois offerte par la Friedrich Ebert Stiftung ou FES. Chaque année deux-cent cinquante jeunes déposent leurs candidatures pour la formation.

Après une sélection minutieuse des dossiers, vingt-cinq jeunes sont retenus pour profiter des conférences et voyages, apprentissages et échanges, à Madagascar et à l’étranger. Le critère principal requis aux jeunes est l’engagement au niveau politique ou social. Afin de pouvoir allier efficacement pratique et théorie, les candidats désireux de postuler pour le programme doivent avoir une connaissance des réalités socio-politiques. Le parainnage du supérieur hiérarchique pour les jeunes professionnels est nécessaire. Pour les militants ou cadres de partis, le parainnage du chef de parti est acceptable.

De même, un président d’association peut donner son parrainnage aux membres de son association candidats à la formation. La séance d’information pour la quinzième promotion du programme dont la dénomination est Youth Leadership Program, aura lieu au Cercle Germano-Malagasy, le 30 janvier prochain. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site www.fes-madagascar.org jusqu’au 6 février, date limite. Préconisant la relance annuelle de l’engagement de la jeunesse, la FES sélectionnera des jeunes engagés soit politiquement soit issus de milieux associatifs.

Déroulement

« La préparation de la relève de décideurs est le but principal de la formation en leadership. Des jeunes quelque part ont des potentiels . Le Youth Leadership Training Program est une opportunité pour s’épa­nouir et entrer en interaction avec d’autres jeunes futurs leaders », selon les informations receuillies auprès de la Friedrich Ebert Stiftung.

Trois à cinq jours par mois seront demandés aux jeunes sélectionnés. Ces jours seront l’occasion de rencontres pendant lesquelles les jeunes se préparent ensemble pour devenir leaders. Dans les quatorzes promotions précédentes, des figures de la politique, de la magistrature, de la société civile et du secteur privé étaient parmis les sortants.

Après la remise de la candidature au plus tard le jour même du 6 février, un entretien individuel face à l’équipe de la FES consacrera l’admission de chaque candidat après la sélection de dossiers. Le leadership passionne actuellement les jeunes porteurs d’innovation, activistes, journalistes. Cependant l’offre de formation en leadership se fait rare au niveau des institutions de renoms. Dans divers quartiers, des formations périodiques en développement personnel existent, mais elles rassurent moins.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina-Diamondra Randriatsoa