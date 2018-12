Centre- ville – Fermeture de plusieurs magasins en vue

Une fin d’année tâchée d’un vent d’insécurité. Des commerçants à Analakely prévoient de fermer leur magasin, ce jour. La manifestation annoncée par les partisans du candidat à l’élection présidentielle, Marc Ravalomanana, sur la place du 13 mai, pour contester les résultats provisoires proclamés par la CENI, crée un vent de panique chez eux. « Cela va être risqué de continuer les activités, avec cette manifestation. Il y a toujours des

risques de débordement. Nous ouvrirons peut-être le matin, mais fermerons dès qu’il y aura des attroupements», confie un commerçant sur l’avenue de l’Indépendance. Ce dernier a déjà préparés sa sécurité au cas où il y aurait débordement. Pour ces commerçants, cette suspension des activités va certainement troubler leur chiffre d’affaires. « C’est en cette période que nous faisons le maximum de profit. Les clients sont très nombreux. Mais nous ne souhaitons pas revivre les cauchemars de 2009, alors vaut mieux être vigilant», indique un vendeur d’appareils électroménagers à Analakely.

Si les propriétaires de magasin sont prudents, les marchands sur rue sont insouciants. Plusieurs envisagent de continuer à étaler leurs marchandises. « On va absolument vendre, ce samedi. On a des familles à nourrir ! On trouvera toujours des solutions au cas où il y aura des problèmes », lance Thierry Andrian­tsilavina, un marchand de sandales près des Pavillons à Analakely, confiant. Par ailleurs, des personnes qui ont prévu de faire les emplettes de fin d’année et du nouvel an ont décidé de rester chez eux et d’attendre lundi pour faire leurs achats.