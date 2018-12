Ambohibao – IAVOLOHA – Une semi-remorque fauche trois policiers

Coup dur pour la police nationale. Lâché par ses freins, une semi-remorque ayant emprunté la RN 7 roulant en direction de la capitale a provoqué un carambolage et fauché sur son passage trois policiers, en train de d’effectuer des contrôles routiers a la hauteur d’Ambohibao-Iavoloha. Le drame est survenu hier soir aux alentours de 19 heures. Selon les informations communiquées, le poids-lourd dévalait la descente en amont du barrage de contrôle lorsqu’une unité policière postée à ce point a tenté de l’arrêter.

Devenu incontrôlable, le camion a foncé sur les policiers pour percuter dans sa course effrénée un taxi-be de marque Mercedes Sprinter de la ligne 194, transportant des passagers et empruntant l’axe Sud. Mordue par la mastodonte, la partie gauche du minibus est complètement disloquée. Le porte-bagage a été arraché lors de la collision d’une violence inouïe pour s’écraser sur la chaussée. En continuant sa course folle, le camion a broyé une Peugeot 206 puis une Volkswagen Golf avant de s’immobiliser dans un caniveau sur le bas-côté gauche. Dans un état préoccupant les trois policiers ont été évacués a l’hôpital d’Ampefiloha.