Transport aérien – French bee double Corsair

Avec à peine un an d’activité, French bee brûle les étapes et trône à la troisième place. Une avancée certaine s’inscrit dans sa trajectoire.

Alors que l’ensemble des compagnies aériennes installées sur l’axe Réunion-Métropole affiche une certaine inquiétude face à l’arrivée possible d’un second transporteur low-cost, French bee, qui a pérennisé le concept après XL Airways, garde le sourire. « Quand on voit que le marché continue de croître, cela prouve bien l’élasticité du trafic. Mais cela veut surtout dire qu’on a choisi la bonne ligne, qui attire les convoitises», confie Sophie Hocquez, directrice commerciale de French bee, à nos confrères de « Tour Mag ».

La compagnie du groupe Dubreuil a de quoi être satisfaite. En juin 2017, elle ouvrait son Paris-Réunion. En décembre, elle avait déjà transporté 131 938 passagers sur les 1 294 564 voyageurs de la ligne soit 10 % de part de marché. La low-cost était alors la quatrième compagnie sur l’axe Réunion-Métropole, devancée dans l’ordre par Air France, Air Austral et Corsair, mais devançant XL Airways. Au hit-parade des compagnies fréquentant Réunion Roland-Garros, on trouvait Air Austral, Air France, Corsair, Air Mauritius, French Blue devenue French bee, XL Airways et Air Madagascar.

Prospérité

Fin août 2018, alors que French bee totalise à peine plus d’une année d’activité, elle s’impose à la troisième compagnie de la plate-forme avec 178 142 passagers transportés depuis le début de l’année, devancée par Air Austral et Air France mais devançant Corsair, Air Mauritius, XL Airways et Air Madagascar. Sur l’axe Réunion-Métropole, Air Austral fait la course en tête avec 30 % de part de marché, suivie par Air France avec 29 %, French bee 19 %, Corsair 17 %, XL Airways 5 %. « Par rapport à l’été 2017, la ligne a encore progressé de 8 % », souligne Sophie Hocquez. « Notre taux de remplissage moyen dépasse maintenant les 80 % ».

Alain Dupuis

© Jir