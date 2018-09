Santé – Les ventes illicites de médicaments irrépressibles

Les ventes illicites de médicaments persistent dans la capitale. Aucune opération de saisie n’a été efficace pour le moment. Une faille se trouve dans les réseaux de dépôts de médicaments, d’après Tantely Rakotomalala, président de l’Ordre des pharmaciens à Madagascar, lors de la cérémonie de décoration de pharmaciens, hier, à l’espace Akany Soa Fonenako à Mandrosoa Ivato. « C’est honteux. Nous savons tous que cela existe mais la lutte n’avance pas jusqu’à maintenant. C’est peut être parce qu’il n’existe pas d’État de droit à Madagascar. Ce ne sont pas seulement l’Ordre des pharmaciens ou les pharmaciens ou le ministère de la Santé publique, mais toutes les institutions qui en sont concernées. Nous ne devons pas attendre que les dangers se présentent », affirme t-il.

Malgré la généralisation de ventes illicites, les pharmaciens continuent de satisfaire les besoins des malades. Trente-cinq pharmaciens viennent d’être

décorés respectivement de Grand Officier, Comman­deurs, Chevaliers de l’ordre National et Chevalier de l’Ordre du Mérite, par le Grand Chancelier de

l’Ordre National.

Le pouvoir d’achat ne permet pas d’accéder à certains médicaments alors qu’ils sont vendus dans les coins de rues de la capitale. Une des raisons pour lesquelles, la population a recours aux médicaments vendus illicitement.

Problème de coût

L’Ordre des pharmaciens, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, compte résoudre ce problème de cherté des médicaments, en mettant en exergue les médicaments génériques de bonne qualité. « Il faut toujours prendre en compte la qualité des médicaments. Il existe des médicaments génériques qui possèdent toutes les qualités mais qui sont vendus moins chers. C’est dans la promotion de ces médicaments que nous devons collaborer avec l’Ordre des pharmaciens. Il existe une liste de médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique. À partir de cette liste, nous trierons les médicaments de qualité mais abordables à la population », explique Jean Claude Razafimahandry, directeur général des établissements hospitaliers universitaires au sein du ministère de la Santé publique.

La baisse des intérêts des laboratoires du pays à faible rentabilité financière comme Madagascar, ou encore l’instabilité des cours de changes, ne font que

rendre de plus en plus difficile l’exercice de la profession de pharmacien actuellement.