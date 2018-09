Menabe – Quatre arrestations à Morondava

Le tumulte à Morondava a perduré. Quatre personnes à la tête des déstabilisations ont été arrêtées.

L’étau se resserre sur les auteurs des vandalismes à Morondava. Les forces de l’ordre ont arrêté, hier, quatre hommes inculpés dans l’incendie du bâtiment communal d’Analaiva, utilisé par les éléments de la gendarmerie, et dans les actes de banditisme qui ont proliféré dans cette ville de la région de Menabe, jeudi. Ils auraient été arrêtés avec des fusils de chasse superposés calibre douze. « Les enquêtes commenceront, demain (ndlr : ce jour). L’affaire sera déférée au Parquet après », informe une source auprès de la gendarmerie sur place. Le député de Morondava, Hawel Mamod’Ali, a été également convoqué. Des animateurs de sa chaîne de radio auraient incité les gens à des actes de déstabilisation. Un fait qu’il a démenti.

Les forces de l’ordre précisent que ces personnes arrêtées n’ont rien à voir avec les manifestants. Ces derniers auraient été nourris par de simples revendications sociales. D’un côté, il y a ceux qui ont contesté la libération provisoire de deux présumés « dahalo », inculpés dans un vol de bovidés et dans un meurtre. De l’autre côté, des paysans sont fâchés par le problème d’irrigation des rizières, engendré par la crise du barrage de Dabarà. Ils ont placé des barrages pour bloquer la circulation et espérer se faire entendre ainsi. Par ailleurs, des « bandits » en ont profité pour saccager des véhicules, des magasins, des personnes qui circulaient dans la rue. À la fin de la journée de jeudi, un homme est décédé à Analaiva, suite à des tirs des forces de l’ordre. Il aurait tiré sur des passagers de véhicules bloqués dans cette commune.

Renfort

Les manifestations se sont poursuivies, hier, étant donné que le problème n’a pas été résolu le jour où la colère des habitants de Menabe a éclaté. Là encore, des présumés « dahalo », ont continué à piller. « Ils ont immobilisé des véhicules dans les endroits où il n’y a pas d’éléments de force de l’ordre. Ils ont volé les biens des passagers, à savoir, des téléphones, de l’argent », rapporte une source auprès de la gendarmerie. Cette dernière précise que les malfaiteurs se sont attaqués à quatre véhicules à savoir, un camion citerne et un semi remorque ainsi que deux véhicules qui ont transporté des touristes. Des opérateurs touristiques ont lancé l’alerte, face à cet acte de banditisme sur les « touristes ».

Le calme n’est pas encore revenu à Morondava. En dehors de la ville, des individus continuent à placer des barrages. « Deux cents éléments de forces de l’ordre, dont des éléments de renfort provenant d’Antananarivo, sont placés dans les points chauds pour assurer la sécurité », indique Andriariliva Doris Rasa­moelina, Préfet de Moron­dava. En outre, le couvre-feu, de 20 heures jusqu’au petit matin, est maintenu. Les autorités locales tentent, par ailleurs, de résoudre les sources des problèmes. « Nous allons descendre à Mahabo, demain (ndlr : ce jour), pour mettre en place un dispositif qui assure l’approvisionnement en eau. Par rapport à la mise en libération des deux présumés “dahalo”, nous allons demander l’avis du ministère de la Justice et voir ensemble comment on va le

résoudre », ajoute Andriariliva Doris Rasamoelina.