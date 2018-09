Madagascar Oil – Bientôt un terminal pétrolier à Maintirano

La société pétrolière Madagascar Oil tente de rattraper son retard dans l’exploitation en boostant son système de distribution. Des infrastructures seront réalisées en ce sens.

Ouverture. Dans le cadre de la reprise des activités, la compagnie pétrolière Madagascar Oil Société Anonyme (MOSA) projette de mettre en œuvre la construction d’infrastructure aidant à la distribution de l’huile lourde de Tsimiroro. Ainsi, pour optimiser ce système de distribution, la pose de la première pierre du nouveau terminal pétrolier a été effectuée hier au port de Maintirano par cette compagnie pétrolière.

Grâce à ce futur terminal, la société pourra enfin réaliser les procédures de distribution tant au niveau national que pour ses clients internationaux. Disposant déjà d’un stock de cent soixante mille barils d’huile lourde en attente depuis deux ans à Tsimiroro, Madagascar Oil compte ainsi reprendre l’exploitation tout en accélérant les ventes pour rattraper le retard accumulé. «La mise en place de ce terminal est une chose. Cependant, MOSA n’attendra pas la finalisation du projet pour démarrer la distribution. Entre temps, notre priorité sera la réhabilitation de la route nationale 1bis reliant Tsimiroro à la ville portuaire de Maintirano afin que les camions puissent sortir la production», explique Russell Kelly, administrateur général de MOSA.

Local

Les autorisations d’exploitation déjà entre les mains de MOSA, il ne leur reste plus que les autorisations de la part des autorités des travaux publics pour la réhabilitation de la RN1 bis, ainsi que la construction future d’un pipeline qui acheminera l’huile lourde depuis Tsimiroro jusqu’à Maintirano.

Les possibilités d’exportation de la production de MOSA sont présentes. Ce qui constitue d’ailleurs sa principale débouchée dans la mesure où le besoin local en matière d’huile lourde est encore assez faible. Sur ce point, 80% du besoin national est essentiellement assuré par la compagnie nationale d’eau et d’électricité, les 20% restants représentent alors le besoin des rares grandes industries de la Grande île.

En effet, même avec une consommation annuelle avoisinant le million de mètre cube de carburant, Mada­gascar, avec l’étendue de son territoire et le nombre de sa population, figure parmi ceux qui consomment peu de carburant dans la région Afrique-océan Indien. En comparaison, Madagascar importe moins de carburant que l’Ile Maurice, le pays en importe cinq fois moins que Kenya ou la Tanzanie. «Après avoir finalisé le système de distribution et honoré les commandes déjà en cours, MOSA se penchera sur les possibilités de distribution nationale et pourquoi pas simultanément la réhabilitation de l’axe RN1 bis de Tsimiroro à Tsiroano­mandidy», souligne l’administrateur général de la compagnie.

Pour l’instant, la société se consacre au développement de ses deux régions d’appartenance, à l’instar du Melaky et de Menabe ainsi que de Maintirano qui servira, d’ici peu, de ville pilote en termes d’utilisation de l’huile lourde si les conditions le permettent.