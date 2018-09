Football – sanction – Mahamasina suspendu par la CAF

Carton rouge pour la Fédération malgache de football. Elle écope d’une lourde amende et d’une interdiction de match pour l’équipe nationale au stade de Mahamasina.

La Confédé­ration afri­caine de Football n’y est pas allée de main morte, pour sanctionner la Fédération malgache de football.

Et ce, après la bousculade mortelle survenue avant le match opposant Mada­gascar au Sénégal, à Maha­masina, il y a trois semaines. La CAF s’est montré intran­sigeante et a infligé «une amende de 10 000 dollars» à la FMF.

Cette dernière est accusée d’avoir manqué à sa responsabilité. «Il est interdit à la FMF de faire jouer dans le stade de Mahamasina un quelconque match de l’équipe nationale A sénior, pour les trois prochains mois et/ou trois prochains matches», peut-on également lire dans le communiqué relatant la décision de la CAF.

Après ce délai, pour pouvoir, de nouveau, utiliser l’enceinte, il faudra obtenir «une autorisation expresse de la CAF, constatant que le stade a été mis aux normes de sécurité.»

Une bousculade est survenue, quelques heures avant le coup d’envoi de l’affiche Madagascar-Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Le bilan avait fait état de 37 blessés et d’un mort. Et aussi, au coup d’envoi, le nombre de spectateurs dépassait largement la capacité de l’enceinte.

Mahajanga ou Vontovorona

Cette décision oblige donc à trouver un autre terrain, pour accueillir les prochaines rencontres des Barea de Madagascar. La sélection malgache recevra la formation de la Guinée Equatoriale, le mardi 16 octobre, lors de la quatrième journée des qualifications de la CAN 2019. Par la suite, elle jouera encore à domicile en novembre, face au Soudan, durant la cinquième journée.

Deux enceintes présentent actuellement le profil requis pour recevoir ce genre d’événement international. D’un côté, il y a le stade Ale­xandre Rabemananjara de Mahajanga, qui a déjà été l’hôte de plusieurs rencontres des Barea auparavant. Et de l’autre, le complexe sportif de Vontovorona, où la CNaPS Sport a disputé ses matches de Ligue des Champions de la CAF, depuis qu’il a ouvert ses portes.