Évènement catholique – Mahajanga se prépare à accueillir les JMJ

La population de la cité des Fleurs augmentera de manière sensible. À part les vacanciers, elle recevra quarante mille jeunes catholiques qui y seront en pèlerinage.

Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) obligent! En prévision de la 9e édition de cet évènement des jeunes catholiques qui se déroulera du 8 au 14 octobre à Mahajanga, les autorités et les responsables au niveau de l’Organisme mixte de conception qui regroupe la préfecture de Mahajanga, la région Boeny et la commune urbaine de Mahajanga, ont entrepris différents aménagements au niveau de quelques secteurs. En particulier, la sécurité, le transport et la circulation dans la cité des Fleurs. Ce, depuis le 14 septembre.

Plus de 40 000 jeunes participants de l’Église catholique seront en pèlerinage à Mahajanga durant ces sept jours. Ce qui nécessite une grande organisation au niveau de la structure d’accueil.

Chaussées réparées

Pendant quelques semaines, toutes les portions de rue abîmées doivent être réhabilitées avant le 8 octobre, d’après les responsables de la direction régionale des Travaux publics de Boeny.

Ainsi, des voies en état de dégradation assez avancé dans la ville de Mahajanga ont été restaurées. Entre autres, le tronçon devant le croisement du bloc administratif à Mahavoky-atsimo, la route qui mène vers le village touristique jusqu’au croisement du dépôt des hydrocarbures en passant devant la Cour d’Appel, et surtout devant la cathédrale à Mahajanga-be. De même, la commune urbaine de Mahajanga a également mis en place de nouveaux abris-bus à plusieurs endroits de la ville.

La ville de Mahajanga est prête à accueillir l’événement. Même les salles de classe des établissements publics sont en cours de réhabilitation, notamment le collège d’enseignement général (CEG) Charles Renel. Seul le lycée Philibert Tsiranana n’hébergera pas les participants car c’est dans ces locaux que se fait la correction des copies de l’examen du baccalauréat.

Par ailleurs, les diacres de l’Église réformée FJKM, qui participeront à la grande rencontre (Fihaonambe) de trois jours, du 2 au 4 octobre à Mahajanga, ne pourront pas être hébergés dans ces écoles publiques, malgré une demande déposée depuis quelques mois.