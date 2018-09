Bande dessinée – Les superhéros à l’école sous les traits des bédéistes

S’affirmant comme une aubaine pour les jeunes talents du 9e art, c’est un concours fédérateur qui promet d’éveiller la créativité des bédéistes sur le thème du

« Super-héroïsme dans les établissements scolaires », qui se découvre à partir de ce 5 octobre. Initié par l’Unicef, en collaboration avec l’association Tantsary et le festival de bandes dessinées Gasy Bulles, ce concours, d’envergure internationale, promeut un message de paix et de sécurité dans toutes les écoles.

Pour ce faire, chaque bédéiste participant doit créer un superhéros original, issu de son imaginaire et sa créativité. À l’instar d’un superhéros digne de ce nom, le personnage lauréat de ce concours doit avoir un nom bien à lui, pouvant illustrer le message principal de ce concours et ses superpouvoirs. En outre, ce superhéros doit aussi se représenter à travers une histoire bien à lui, et que les concurrents doivent synthétiser dans un synopsis de mille six cents caractères.

Enfin, le dessin doit dépeindre le superhéros avec ses caractéristiques spécifiques. Le tout est à soumettre en ligne avant le 21 octobre, sur les pages facebook de Tantsary et Gasy Bulles qui retransmettront, mais aussi sur le site « unicef.org » où un formulaire est à remplir. Le concours est ouvert aux

élèves de 8 à 18 ans, et aux jeunes de moins de 25 ans.

Le gagnant travaillera par la suite avec un dessinateur et un scénariste professionnels pour donner vie à son personnage dans une bande dessinée en bonne et due forme, et dont les aventures seront éditées par l’Unicef. Du 16 au 25 novembre, les séances de vote en ligne débuteront. L’annonce du lauréat se fera au mois de décembre, et le lancement de la bande dessinée se fera au mois de juillet de l’année prochaine dans le cadre du forum mondial de l’ONU.