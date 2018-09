Accident au By – Pass – Une collision frontale fait deux morts

Un bus de la ligne 163 et une Peugeot 205 se sont percutés de front, hier après-midi au By-pass. Le bilan est très lourd.

Accident tragique. Une femme et son frère à bord d’une berline ont été tués sur le coup, lors d’une collision frontale avec un bus de la ligne 163, hier vers

15h 30, au By-pass. Six personnes dans le taxi-be ont également été blessées et conduites d’urgence à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Les dégâts matériels ont été aussi très importants. La Peugeot semblé avoir été réduite en un amas de ferrailles.

D’après les informations recueillies auprès du commissariat de police d’Alasora saisi du constat, la voiture légère n’aurait pas réussi à dépasser une moto et se serait retrouvée face au véhicule de transport en commun, de marque Mercedes Sprinter. Celle-ci qui aurait roulé à pleins gaz, n’a pas pu l’éviter puisqu’elle aurait été déjà tout près, selon les témoignages des automobilistes qui ont décrit le début des circonstances de ce grave accident. « Une voiture stationnée au bord de la chaussée n’a laissé aux deux chauffeurs aucune chance de s’écarter. Un autre véhicule et le mien ont suivi la Peugeot à quelques mètres et nous avons pu freiner immédiatement », relate le conducteur d’un 4×4.

Au HJRA, un rescapé de la Mercedes a raconté la panique à bord du taxi-be et décrit: « Notre conducteur a été coincé entre le volant et son siège. Nous étions environ douze personnes à bord, dont une majorité de femmes. Traumatisées, elles ont pleuré. Elles se sont plaintes d’avoir mal à la poitrine à cause du choc ». Quant au receveur, il a été projeté hors du véhicule à travers la fenêtre latérale, selon toujours les explications de notre interlocuteur qui s’en est sorti sain et sauf.

À la morgue

Les urgentistes, occupés par les premiers soins, n’ont pas encore établi l’identité des blessés, hier après-midi. Les deux corps sans vie ont directement été acheminés à la morgue. Vers 17 heures, les fils de l’un des défunts se sont déjà manifestés. Presque toutes les familles des victimes ont été prévenues. Dans la soirée, plusieurs personnes sont venues devant les services d’urgence pour les identifier, comme l’a signalé un médecin.

Aux dernières informations, quelques blessés ont subi une fracture interne. Aucun détail sur leur pronostic vital n’a, toutefois, été évoqué.