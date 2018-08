Transport urbain – Hausse du tarif chez plusieurs coopératives

Des coopératives de transport en commun à Antananarivo vont appliquer le tarif de 500 ariary. Il sera appliqué à partir du 1er septembre.

Se déplacer via les taxis-be dans la ville d’Antanana-rivo coûtera 500 ariary, à partir de septembre. La plupart des coopératives de transport à Antananarivo, membres de l’Union des coopératives de transport en commun (UCTU), ont opté pour ce nouveau tarif.

« Les compensations sont un droit acquis, mais leur paiement n’est pas régulier. En outre, l’État n’a pas de solution concrète face à la hausse incessante du prix à la pompe du carburant. Nous ferons du transport à perte si nous continuons avec le tarif actuel », indique Jeannot Rakotomalala, président d’une coopérative. C’était à Ambodivona, hier, lors de l’assemblée générale des membres de l’UCTU.

En tout, vingt-huit sur les cinquante quatre coopératives travaillant à Antananarivo-ville vont augmenter leur tarif. Il s’agit entres autres des lignes 154, 183, 186, 126, 157. Six d’entre elles ont déjà informé les usagers sur l’application de la hausse, à compter du 1er septembre. Vingt-deux n’ont pris leur décision qu’hier, lors de cette assemblée générale. Normalement, ces dernières ne doivent mettre en application ce nouveau tarif que quinze jours après la communication de l’information à la grande masse. « Ces transporteurs doivent respecter ce délai de préavis, autrement, ce n’est pas légal », précise le colonel Jeannot Reribake, directeur général de l’Agence de transport terrestre (ATT).

Compensations

Quarante-deux coopératives étaient présentes à cette réunion des transporteurs. Dix d’entre elles vont maintenir le tarif actuel, à savoir les lignes 178, 146, 147, 139, 140. « Ce n’est pas le moment opportun pour prendre une telle décision. Des examens officiels au niveau national se tiendront, prochainement, et on ne doit pas perturber les candidats avec un tel problème », s’exprime Jean Louis Emile Rakoto-nirina, vice-président de l’UCTU.

Ce président de la coopérative Tselatra a, par ailleurs, indiqué la régularisation des compensations, dans le plus bref délai. « L’Etat a promis de verser, bientôt, les compensations des mois de septembre et d’octobre 2017 », ajoute-t-il. Une dizaine de coopératives de transport en commun à Antananarivo-ville ne se sont pas encore prononcées sur leur décision.

C’est l’association des Transporteurs élites à Antananarivo (FMA) qui a institué ce tarif de 500 ariary, depuis le 1er août. Le ministère des Transports et de la météorologie a martelé que les transporteurs qui ont augmenté le prix de leur ticket ne bénéficieront plus des compensations.