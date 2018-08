Région Bongolava – Le Projermo s’active

Le Projet Jeunes Entreprises Rurales du Moyen Ouest (Projermo), pour soutenir l’économie rurale de la région Bongolava, a mis en place des sous-projets de développement. Soutenu par l’État et la Banque africaine de développement (BAD), le projet vise à accroître la productivité agricole tout en soutenant l’emploi décent des jeunes et des femmes dans le Moyen Ouest.

Les nouveaux guichets fonciers d’Ambohitromby et d’Ambatomainty Sud, équipés de matériel informatique, sont opérationnels et appuieront la sécurisation foncière de la population locale et des jeunes entreprises rurales. Quelque 700 ha de périmètres seront bientôt irrigués. Le lancement des travaux a été assisté, hier, par le président du Sénat, Rivo Rakotovao , ainsi que par le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harison Randriarimanana. Des pistes permettant de relier Tsiroanomandidy à cinq autres communes rurales telles que Soanierana, Bevato, Fenoarivobe, Ambohitromby, seront réhabilitées, afin d’assurer, de façon permanente, la liaison entre les zones de production agricole.

Douze tonnes d’engrais et 450 unités de petits matériels agricoles ont été remis aux paysans bénéficiaires.