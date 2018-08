Graines de stars – Finale serrée entre quatre voix d’or

Quatre candidats vont se livrer une rude bataille de chants pour la finale du concours de chant « Graines de Stars » ce soir au Taxi Be Tana à Antanimena. Le pactole de deux millions d’ariary attend le vainqueur.

Trois filles et un garçon ont su tirer leur épingle du jeu pendant les différentes étapes du concours de chant intitulé « Graines de Stars » organisé par la discothèque Taxi Be Tana à Antanimena dans son local, depuis le 9 mai, date de la première étape de ce concours.

Tsiaro Joelle Andria­mahefasoa, Salohy Jérémie Andrianomenjanahary, Jeanne Marie Christelle Ravo, et Herinantenaina Randria­narison ont gravi les échelons du casting, des éliminatoires, des quarts de finale, des demi-finales en éliminant leurs adversaires. Ils vont se mesurer à l’ultime étape de la finale, ce soir, en interprétant quatre chansons, dont trois leur sont imposées et une à leur choix.

Ces finalistes ont eu une semaine pour bien préparer une chanson en langue étrangère, une en malgache, et un duo pour la partie

« battle » qui ont été tirés au sort, et celle qu’ils ont choisie de leur propre gré. Ils vont devoir impressionner quatre artistes de renom qui vont composer le jury pour cette finale. Le sort de ces quatre finalistes se trouve entre les mains de Farah Jones, Rajery, Tsiliva et Jerry Marcos qui vont les départager suivant leur appréciation et celle du public et en fonction des critères basés sur leur qualité vocale, la justesse de leur voix, leur expression scénique, leurs tenues.

La coquette somme de deux millions d’ariary attend le champion ou la championne de cette première édition de « Graines de Stars » dans la capitale, en plus de l’enregistrement d’un titre d’une chanson par le producteur DJ B1.

Passionnés de chanson

Tsiaro Joelle Andria­mahefasoa, une étudiante en Sciences Economiques adore chanter mais aussi danser. Sa couleur musicale est plutôt le jazz et la soul, raison pour laquelle elle aime particulièrement interpréter l’artiste Ben l’Oncle Soul à chaque étape de ce concours. Son rêve est de vivre de la musique, d’en faire son métier. « J’aime surtout voir les sourires apparaître sur les visages de mon public quand je chante », précise-t-elle.

Salohy Jérémie Andriano­menjanahary aime chanter, danser et jouer du piano. Elle a une préférence pour le R&B, le jazz et la soul. Elle adore Whitney Houston, Matsubara, Jessie J, Celine Dion et surtout Deenyz.

Danser, chanter et faire du sport sont les passions de Jeanne Marie Christelle Ravo. Elle aime toutes les musiques. « J’aime chanter plus que tout, c’est plus qu’une passion, c’est ma vie, lorsque je n’écoute pas, je chante. Que je sois triste ou heureuse, la musique est toujours présente. Ce n’est pas moi qui choisis le rythme, c’est le rythme qui me choisit à chaque fois. Et si j’étais un instrument de musique, je serais une guitare », avoue cette jeune femme de vingt et un ans.

Herinantenaina Randria­narison, quant à lui, travaille dans le monde de la cuisine. Il est fan de Mariah Carey, Jennifer Hudson, Major. Ce jeune homme de vingt-six ans adore le saxophone et rêve de devenir une star de la chanson. La musique et la musculation sont ses passions.

« Graines de Stars » a eu la participation de trente-deux candidats pour cette année dans la capitale. « Promouvoir les nouveaux talents est l’objectif de cet événement. L’entrée pour assister à la soirée finale Graines de Stars est gratuite », selon Alain Huchet, le premier responsable de toutes les discothèques Taxi Be.