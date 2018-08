Chagos – Menace de représailles contre Maurice

Le torchon brûle entre Maurice et la Grande-Bretagne. La rétrocession des îles Chagos se trouve au centre de leur différend.

À moins d’une semaine des auditions orales concernant la souveraineté des Chagos devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye, les relations entre Maurice et l’Angleterre ne cessent de se détériorer. Dans une interview donnée à la BBC, Pravind Jugnauth a révélé que Maurice a reçu des menaces des Anglais…

L’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères du gouvernement britannique, Boris Johnson, avait appelé le Premier ministre personnellement pour lui demander de ne pas aller de l’avant avec la demande de décolonisation. «Nous avons été menacés de représailles en ce qui concerne le commerce et les investissements», a fait savoir Pravind Jugnauth à la BBC.

Sir Anerood Jugnauth (SAJ) figure aussi dans l’interview. Il est présenté comme l’unique survivant parmi les personnes ayant participé aux négociations entre Maurice et le Premier ministre britannique à l’époque de l’indépendance, Harold Wilson. Selon SAJ, il y a eu du chantage. «Il nous avait dit que si on n’acceptait pas ce qu’il proposait pour les Chagos, il était hors de question d’accéder à l’indépendance», a révélé le ministre mentor.

Auditions

L’année dernière, la résolution présentée par Maurice devant les Nations unies pour porter cette affaire devant la CIJ a été massivement soutenue, avec 94 votes pour, quinze votes contre et soixante cinq abstentions. C’est à la suite de ce vote, où les alliés traditionnels de la Grande-Bretagne comme la France et l’Allemagne se sont abstenus, que ces menaces ont été formulées.

À la BBC, Philippe Sands, avocat britannique représentant Maurice, explique que «la Grande-Bretagne est tombée de son piédestal. Je pensais que nous assistons à une histoire là… la fin de l’empire et la fin du colonialisme dans une petite partie de l’Afrique dans l’océan Indien, à un moment où la Grande-Bretagne semble se recentrer sur elle-même».

Les auditions pour un avis consultatif de la CIJ débuteront le 3 septembre et vont durer quatre jours. SAJ lancera le bal des auditions avec un discours qui va durer trois heures.

