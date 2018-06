TIANARIVELO RAZAFIMAHEFA – « La neutralité de l’administration doit être totale »

Le ministre de l’Intérieur se défend de toute attache ou soumission à une pression politique. Il met l’accent sur la neutralité de l’administration et le respect de la loi comme conditions d’une élection acceptée par tous.

• Quel est le problème qui empêche l’arrêtage du calendrier électoral ?

– Il n’y a pas de problème majeur. Il faut juste régler des détails techniques. La CENI [Commission électorale nationale indépendante] affirme que, techniquement, elle est prête, le gouvernement aussi. Il y a, toutefois, des paramètres à tenir en compte, car nous voulons organiser des élections crédibles et acceptées par tous. Il y a le contexte politique et social. Nous devons, par ailleurs, tenir du cadre juridique.

• Quand vous dites qu’il n’y a pas de problème majeur, cela concerne-t-il, aussi, le financement ?

– Outre l’État, il y a, également, la contribution des bailleurs de fonds, par le biais du SACEM [projet de Soutien au cycle électorale à Madagascar] dans le budget électoral. Ces partenaires ont déjà assuré qu’ils y contribueront. Il ne devrait pas y avoir de problème concernant les besoins financiers. La part de l’État qui est de 40 milliards d’ariary, elle est déjà prévue dans la loi de finances initiale, comme l’indique la ministre des Finances et du budget. S’il y a une demande de la CENI pour une augmentation, l’État fera le nécessaire, car les élections sont prioritaires.

• Une rallonge du budget électoral est-elle donc possible si nécessaire ?

– Tout est envisageable, puisque notre priorité est l’organisation des élections qui permettront au pays de sortir de ses difficultés actuelles.

• Quels critères le gouvernement retiendrait-il pour définir le calendrier ?

– Le gouvernement ne retiendra comme critère que le respect des lois et règlements, dont la décision de la HCC [Haute cour constitutionnelle] du 25 mai. Nous sommes, toutefois, encore dans les consultations, les échanges, les débats. Cette rencontre avec la CENI entre dans ce cadre.

• Mais il y a, aussi, le volet politique. Comment se dérouleront les négociations au sein du gouvernement ?

– Je le redis. Nous sommes encore, dans la phase de consultation. Le conseil du gouvernement où l’on entrera dans les débats sur l’arrêtage du calendrier électoral viendra incessamment. Les consultations techniques faites, il ne sera question que de prise de décision au sein du gouvernement. De mon point de vue, nous sommes un peu justes dans le timing des préparatifs étant donné la contrainte légale selon laquelle le processus électoral doit se tenir durant la saison sèche.

• Ayant, par ailleurs, été parmi les ministres présentés par le Mapar, quelle est votre marge de manœuvre ?

– Le Premier ministre est de consensus. Le gouvernement, il faut le souligner, est un gouvernement malgache. Il n’est donc, pas question d’avoir été présenté par telle ou telle entité. Ce qui importe c’est que nous sommes des ministres du gouvernement de Madagascar. C’est un gouvernement solidaire dont la mission principale est d’organiser des élections libres, inclusives, démocratiques, exemptes de tout reproche et dont les résultats seront acceptés

par tous.

• Vous avez donc, carte blanche, il n’y a ni attache ni de contrat passé avec le Mapar, par exemple ?

– À aucun moment je n’ai été membre d’un parti politique, ni pris part à aucune réunion politique. Je suis technicien et ai été présenté par le Syndicat des administrateurs civils (Synad). C’est le syndicat qui a élaboré une liste et l’a remise aux entités politiques qui ont fait leur choix. J’ai passé des entretiens avec les chefs politiques. J’ai été satisfait durant ces rencontres, car ils m’ont juste demandé d’agir en tant que technicien sans aucun engagement. Tous ceux qui me connaissent savent que les pressions politiques ne marchent pas sur moi. Aucune entité politique ne pourra me dicter quoi que ce soit. Je crois que c’est l’un des facteurs de ma nomination.

• Pourrait-on savoir qui sont les chefs politiques qui vous ont fait passer des entretiens ?

– Ceux des grandes entités connues de tous [rire]. Ce qui me fait sourire, c’est que j’entends qu’au sein de l’opinion publique, des courants disent que je sois des rangs du Mapar, d’autres que je suis du HVM , ou encore, que je suis du TIM. Je suis donc, un ministre qui appartient à tout le monde, qui est accepté par tous.

• Comment allez-vous préserver cette image de technicien dans le contexte politique actuel, surtout lorsque des entités politiques affirment que vous êtes des leurs ?

– Je suis pour la stricte application des instruments juridiques. J’en ai déjà parlé à tout le monde. Tant que je serais à la tête du ministère de l’Intérieur, l’administration appliquera, dans les limites de ses prérogatives, la loi contre tous ceux qui dépasseront les limites, quel que soit son bord politique.

• Et lorsqu’il y a un vide juridique comme pour la précampagne, où certains pourraient estimer que tout est permis ?

– Non. Tout n’est pas permis. Je le réaffirme, l’administration veillera au respect de la loi, de toutes les lois. Il y a toujours des règles à respecter. Le contexte est certes, difficile, cependant, tout dépend de votre capacité de dialogue et de persuasion, toujours dans le respect du cadre juridique. L’important est la neutralité de l’administration et la sensibilisation de tous à prendre leurs responsabilités citoyennes, dont la première est de voter.

• Lorsqu’on est nommé par les décideurs politiques, comment pourrait-on être neutre ?

– Je le réitère, il ne faut s’en tenir qu’aux règles juridiques. Le respect à la lettre de la neutralité de l’administration est une obligation de tout représentant de l’État. Cela est, aussi, prescrit par le statut général des fonctionnaires. Surtout lorsqu’il s’agit d’élection, la neutralité est exigée. Je compte mettre en place une commission d’évaluation au sein du ministère pour évaluer les représentants de l’État pour s’assurer, notamment, de cette impartialité dans l’optique d’élections acceptées de tous. Je suis intransigeant sur la neutralité de l’administration.

• Le Premier ministre, à Antsiranana, a affirmé que ceux qui ne respectent pas la neutralité seront remplacés. Vis-à-vis du Synad, l’application de cette instruction ne poserait-elle pas problème ?

– Dans l’esprit de certains, le syndicat fait de la politique politicienne. Ce n’est pas le cas, il est là pour protéger les intérêts de ses membres. Je suis totalement d’accord avec cette instruction du Premier ministre. Je suis convaincu que si nous voulons parvenir à des élections acceptées de tous, il faut une neutralité totale de l’administration. Je tiendrais une réunion avec les chefs de région et chefs de district, demain [aujourd’hui]. Je leur ferai part de cette instruction. La commission d’évaluation travaillera, ensuite, à partir de la semaine prochaine.

• Quels seront les critères d’évaluation ?

– Il s’agira de la compétence, de la neutralité, la sociabilité, mais surtout, aussi, la probité. Je suis, également, intransigeant s’agissant de la lutte contre la corruption. C’est un tournant important dans l’histoire du pays où le ministère de l’Intérieur a un grand rôle à jouer. Une bonne volonté de chacun, mais aussi, cette fermeté est nécessaire pour atteindre les objectifs. Nous avons une obligation de résultat en peu de temps.

• Comment évaluer la neutralité, puisqu’en tant que citoyen on a le droit d’avoir une sympathie politique ?

– Effectivement, chaque citoyen en a le droit. Il fait librement ses choix dans l’isoloir. Seulement, dans son travail, le responsable et membre de l’administration est tenu d’être neutre. L’évaluation ne commencera pas aujourd’hui. Ces actes antérieurs en feront, aussi, l’objet. Ce ne sera pas une chasse aux sorcières. Nous allons d’abord faire un rappel à l’ordre, redresser ce qui peut l’être. Pour les récalcitrants, je m’excuse à l’avance. Le travail de la commission et les décisions qui s’ensuivront se feront dans la transparence.

• Les représentants de l’État sont, parfois, critiqués de prise de décision politique en matière de maintien de l’ordre.

Certes, mais dorénavant nous seront stricts. Comme je l’ai dit, nous ferons d’abord un rappel à l’ordre à tout le monde. Ce sont les conséquences des pressions politiques. Le plus triste c’est que, souvent, les représentants de l’État deviennent des boucs émissaires. Dès ma prise de fonction j’ai demandé aux politiciens de nous laisser faire correctement notre travail. Que, désormais, il ne sera plus question de pression politique. C’en est assez. Je protègerai les représentants de l’État des pressions politiques.

• La note ministérielle interdisant les manifestations d’ordre politique est-elle toujours d’actualité ?

– Nous n’imposons aucune restriction, puisque nous avons besoin d’apaisement pour parvenir à des élections qui résoudront le problème actuel. L’apaise­ment, bien qu’important et nécessaire, ne signifie cependant pas, anarchie. Que tout le monde pourra faire ce qui lui plait. L’apaisement doit s’appliquer dans le cadre de la loi.

« Nous sommes un peu justes

dans le timing des préparatifs »