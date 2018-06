Sabotsy Namehana – Une jeune fille étranglée et ligotée chez elle

Introduction par effraction. Une jeune fille de 18 ans a été la proie de trois cambrioleurs, le samedi 16 juin à Sabotsy Namehana. Ces intrus l’ont brusquement saisie avant de l’étrangler, la bâillonner et l’attacher chez elle. Deux de ces malfrats ont récemment été placés sous mandat de dépôt à Antanimora au terme de leur comparution devant le Parquet.

Au moment des faits, ces hommes opérant à visage découvert ont frappé à la porte de la victime. Celle-ci les a informé que ses parents étaient absents, et que son père venait de partir pour livrer du yaourt à la campagne. Le trio a pourtant parlé d’une somme prêtée à ce chef de famille qu’il devait récupérer ce jour-là. Suite à une longue conversation, les bandits se sont saisi de la fille. Elle a été étranglée et garrottée. Malgré cette violence, elle est parvenue à pousser des cris afin d’alerter les voisins. Ces derniers ont aussitôt téléphoné au commissariat central de Sabotsy Namehana. Arrivés à temps, des éléments des forces de l’ordre se sont tout de suite introduits dans les lieux indiqués, d’autres ont sécurisé le périmètre.

De ce fait, l’un des cambrioleurs, âgé de 21 ans a été mis en état d’arrestation, tandis que les deux autres ont pu s’échapper. Interrogé par les limiers du commissariat, le captif est passé aux aveux, citant la tête pensante de l’affaire, laquelle s’est fait également arrêter dans un quartier de Sabotsy Namehana.

Délégation judiciaire

Lors de la scène, les malfrats n’avaient pas eu le temps pour fouiller les lieux, et n’ont rien pu pouvant rien emporter. Les policiers ont réussi à libérer la jeune fille qui s’en est sortie saine et sauve. «D’après les constatations de la police et expertises du médecin, aucune agression sexuelle envers la fille n’a été relevée», a confié un proche de la victime. A son retour, le père avisé des faits a immédiatement déposé plainte aux services de police.

Présentés au juge avant d’être mis sous les verrous, les deux prévenus ont reconnu l’escroquerie et le cambriolage. De son côté, la justice a ordonné une délégation judiciaire au niveau du commissariat pour remonter la piste permettant l’arrestation de deux autres complices. A la lumière d’informations judiciaires, ces deux toujours recherchés ont été aperçus à Ankafotra, dans la même circonscription où ont été coincés les deux détenus.