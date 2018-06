Grand oral de CHRISTIAN NTSAY – Liberté de manifester pour les candidats

Le Premier ministre Christian Ntsay défend les droits et la liberté d’expression pour les candidats. Il ordonne aux représentants de l’État de veiller sur l’effectivité de ces droits.

Sans restriction. La haute saison est ouverte pour les artistes et les organisateurs d’événement. Les manifestations à caractère politique sont libres.

Vingt-cinq jours après sa nomination, le Premier ministre Christian Ntsay a présenté les grandes orientations de son gouvernement au Parlement. « Dans les trente jours de sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État au Parlement qui peut émettre des suggestions », dispose l’article 99 de la Loi fondamentale.

Il a ainsi livré des détails sur les priorités annoncées dans son premier discours à Mahazoarivo pendant la passation du 6 juin.

À part la nécessité d’instaurer la paix sociale, de garantir la sécurité publique et l’amélioration de la gouvernance publique, il a défini la préparation d’une élection libre, transparente, inclusive, crédible et dont les résultats sont acceptés par tous comme sa principale priorité.

Dans cette optique, son gouvernement s’engage à respecter les droits et la liberté d’expression pour les candidats selon les disposition de l’article 10 de la Constitution. La dite article dispose en effet que Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, (…) de circulation, (…) sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État.

Appel à la fermeté

Toutefois, il n’est pas précisé la période de mise en vigueur de cette indication laissant ainsi le champ libre aux candidats à multiplier les manifestations d’ordre politique.

À défaut d’une réglementation claire, les candidats favoris ont multiplié les meetings politiques avec les ingrédients d’une véritable campagne électorale, depuis le début de l’année. Dans certaines localités, les représentants de l’État comme les préfets et les chefs districts ont été fortement sollicités dans la gestion de l’autorisation de manifester.

Une situation qui a conduit à des frustrations voire des affrontements violents. Dans la recherche de l’apaisement, le Premier ministre ordonne tous les représentants de l’État à exécuter, à coordonner et à faire respecter l’exercice de ces droits et libertés d’expression des candidats en toute neutralité.

Il s’agit donc de la traduction des prescriptions de l’article 9 de la décision de la Haute cour constitutionnelle du 25 mai qui dispose que (…) le Gouver­nement de consensus assure la neutralité de l’Administration tout le long du processus électoral.

Dans l’attente de la date des élections, tous les candidats déclarés ou potentiels peuvent ainsi sillonner les quatre coins de l’île pour conquérir la sympathie des électeurs. D’une manière générale, les jeux sont faits car les électeurs ont déjà fait leur choix. Il est toutefois nécessaire de se conformer aux dispositions de la loi et de se rappeler que les moyens financiers ne sont pas toujours sans restriction.