Danse HIP HOP – « H’Omba » illustre la quête d’un avenir meilleur

Une pièce inédite se présente tel un cadeau que le chorégraphe Rudi Rehava laisse pour sa compagnie et le public. « H’Omba » de Up The Rap est à découvrir.

Resplendis-sant de vie, d’émotions. Ainsi se décrit « H’Omba », le premier spectacle que la compagnie de danse Up The Rap aura le plaisir de présenter au public de la capitale, ce soir à 19 heures, sur la scène de l’Institut français de Mada­gascar (IFM) à Analakely. Une pièce qui promet d’impressionner les férus de danse hip hop et de danse contemporaine, puisque c’est la première qui se mettra en scène, depuis la disparition du chorégraphe Rudi Rehava. « Un chemin vers l’avenir », c’est à travers ces mots que « H’Omba » aurait pris vie dans l’esprit des frères Rehava, Angeluc et Rudi.

Ce spectacle joindra dans son intégralité, deux représentations de la danse actuelle dans la Grande île. Mettant en avant un sentiment d’appartenance et de fierté par le biais de la culture malgache, la pièce conjugue tradition et modernité pour sublimer la scène. « Antana­narivo est bien loin des banlieues occidentales, pourtant, au cœur de la capitale malgache, des danseurs et chorégraphes ont su trouver, dans les codes et les gestes du hip-hop, les moyens de s’exprimer et de dire ce qui leur appartient », souligne le synopsis de « H’Omba ». On peut alors s’attendre à ce que Up The Rap embarque le public pour un voyage initiatique aux décors de la ville des Mille, aux rythmes de leurs pas de danse.

Héritage

Fidèle à ce style propre qu’on lui reconnaît depuis le début des années 90, Up The Rap associe sa maîtrise de la danse urbaine avec son amour pour la danse traditionnelle. Durant une heure, les danseurs Ange Patrick Rehava, Jean Jacques Razafin­drakoto, Rivellino Rodolphe Rakotoarisoa, Heriniaina Frédéric Razana­kolona et Angéluc Rehava, illustreront avec ferveur « H’Omba ». À travers le hip hop, ils intègreront des techniques représentant la culture malgache, pour mieux surprendre le public, via l’originalité de cette pièce. « Tout en étant des plus délicats, mais en étant athlétique à la fois, on jouera de notre énergie, de notre lenteur commune, tout en illustrant une grande fluidité dans nos mouvements », souligne Angeluc Rehava.

Éclectique de bout en bout, la pièce bercera le public des chants du beko et à travers les mélodies du marovany, le tout mélangé avec du modern jazz et du hip hop. D’une manière dynamique, promouvant la fraternité, cette pièce que Rudi Rehava a contribué à créer, s’affirme comme son ultime cadeau à ses frères et au public.

Un greffon malgache sur une expression métisse, un parfum de capoeira brésilienne, une poésie du quotidien et de la rue, le tout teinté d’un zeste d’humour, « H’Omba » tracera son chemin vers l’avenir.