Basketball – Fédération – Trois sorties internationales en vue

À mi-saison. Quatre compétitions internationales et quatre nationales ainsi que deux autres évènements d’envergure nationale figurent encore dans le calendrier de la fédération malgache de basketball pour ce deuxième semestre.

La plus proche sera la participation malgache aux IIIes Jeux Africains de la Jeunesse en Alger du 17 au 27 juillet. Madagascar est engagé en basket 3×3 garçons et filles. Le staff technique de la fédération a déjà procédé à la détection puis à la sélection des joueurs lors du challenge U18 en avril et du School Tournament en mai et juin.

« Les présélectionnés aux Jeux d’Alger ont suivi le regroupement depuis début juin avec ceux en vue de la phase qualificative de l’Afrobasket U18G prévue les 23 et 24 juin derniers », a informé le président de la fédération, Jean Michel Ramaroson après le championnat national de basket 3×3.

À deux semaines de l’évé­nement, la fédération attend la confirmation du ministère de la Jeunesse et des sports sur la préparation, comme les autres disciplines concernées aux Jeux d’Alger d’ailleurs. Le même mois, la Grande île abritera les 28 et 29 juillet la phase qualificative de la zone sud de l’Afrobasket 3×3.

Dix pays sont en course chez les hommes et sept chez les dames en quête des cinq tickets pour chaque catégorie. « Après le championnat national de 3×3 durant lequel la direction technique nationale a effectué sa détection, nous allons procéder bientôt au regroupement. La liste de retenus pour la sélection finale sera dévoilée cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine », a souligné Angelot Razafiarivony, détecteur technique national de la fédération.

Évènement majeur

La deuxième sortie en vue est la participation de Madagascar à la phase finale de l’Afrobasket Men U18 au Mali du 17 au 26 août. La présélection est à ossature des membres de l’équipe nationale à l’Afrobasket U16 G à Maurice en 2017 où la Grande Ile a fini cinquième.

En 2014 à domicile, Mada­gascar a terminé au pied du podium lors de l’Afrobasket U18G. Et la dernière sortie de l’année sera le déplacement pour la deuxième édition de l’Afrobasket 3×3 en novembre à Lomé, capitale togolaise. Lors de sa première participation en 2017, l’équipe malgache a remporté la médaille de bronze.

Concernant les compétitions locales, les cham­pionnats de Madagascar vétérans hommes et dames ainsi que ceux des U14 garçons et filles se tiendront à Nosy-Be du 18 au 26 août, le tout premier championnat dans cette île touristique. Le mois d’après, la ligue d’Atsimo Atsinanana accueil­lera les championnats nationaux U16 garçons et filles.

Et ceux des U18 auront lieu du 22 au 30 à Tsiroa­nomandidy du 6 au 14 octobre. L’évènement majeur de la saison sera toujours la deuxième phase et les finales des championnats nationaux N1A hommes et dames. Ceux-ci se dérouleront du 22 au 28 octobre au palais des sports Mahamasina. Outre ces cham­pionnats, le tournoi national de 3×3 sera toujours au programme du Big Soma, cette année du 11 au 19 août à Mahajanga et le Critérium national U12 du 25 août au 26 septembre dans la capitale.