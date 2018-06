Antananarivo – Les enfants des rues pullulent

La protection des droits des enfants se dégrade au niveau du noyau familial. Des parents poussent leurs enfants à mendier.

Phénomène inquiétant. David (nom d’emprunt), un petit garçon de 7 ans, habitant dans la ville d’Antananarivo, aurait été sévèrement puni par sa mère, mercredi, en rentrant à la maison, les mains vides.

« Elle l’a frappé avec une ceinture, car il n’a pas gagné d’argent en mendiant ce matin. Elle l’a obligé à retourner mendier, sans lui avoir donné de quoi manger pour midi », raconte son cousin, Heriniaina. Malgré son jeune âge, sa mère l’obligerait à quémander dans les rues pour subvenir aux besoins de la famille. Il ne serait jamais allé à l’école et chaque jour est une rude épreuve pour lui. Il ne peut rentrer chez lui sans ramener de l’argent, autrement, sa mère le punit par des châtiments corporels, comme ce qui s’est passé, mercredi.

Ce phénomène prend de l’ampleur dans la ville d’Anta­nanarivo. Le résultat d’une enquête menée sur neuf cent cinquante enfants par le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Plate forme société civile pour l’enfance (PFSCE), dans les six arrondissements de la commune urbaine d’Antananarivo, en 2017, a montré que 70 % d’entre eux sont poussés par leurs parents à mendier dans la rue, et 79 % d’entre eux vivent encore avec leurs parents.

à sanctionner

Selon l’analyse des sociologues, la pauvreté ne permet plus aux parents de jouer leur rôle au sein du noyau familial. Ils sont dépourvus de moyens pour éduquer leurs enfants comme il faut. Ils ne peuvent même pas procurer de quoi à manger aux membres de la famille et imposent à tout le monde de participer pour leur survie. Il n’y aurait pas de solution immédiate pour mettre fin à la propagation du phénomène des enfants des rues. Seule la lutte contre la pauvreté ou la multiplication des projets de développement pourrait empêcher les parents d’envoyer leurs enfants dans la rue.

Des familles placent leurs enfants en institution, face à leurs difficultés à subvenir à leurs besoins. Une journée de réflexion sur la qualité de l’accueil et de l’habitat de ces enfants dans les centres d’accueil a été organisée, hier, au Bureau municipal d’hygiène (BMH) Isotry. « Ce jour, nous allons discuter principalement des normes standards pour la prise en charge des enfants sans parents et sans tuteur, pour leur permettre de retourner au niveau de la société sans difficulté », indique un membre du PFSCE.

Le ministère de la Popu­lation, de la protection de l’enfance et de la promotion de la femme projette, par ailleurs, de faire des descentes cette année, pour contrôler ces centres. « Nous donnerons six mois à un an aux institutions qui ne suivent pas les normes requises, pour améliorer leurs infrastructures ou leurs prises en charge. Nous ne procéderons à la sanction que si aucune amélioration n’a été apportée, une fois ces délais dépassés », indique Sylvain Razanamanjato­niriana, assistant technique au sein de l’autorité centrale pour l’adoption auprès du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Les institutions irrégulières seront exposées à la fermeture, comme c’est le cas de deux centres d’accueil à Antsirabe et à Antana­narivo, il y a quelques années.