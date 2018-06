Anosy – Une fête nationale dans le calme

Comme dans toutes les grandes villes , la célébration de l’Indépendance recouvrée s’est déroulée dans la bonne ambiance à Taolagnaro.

La célébration du 58e anniversaire du retour de l’Indépendance de la Grande ile à Taolagnaro, s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et dans le calme. Diverses manifestations ont été organisées pour marquer l’évènement : une grande kermesse, des tournois sportifs, une crosse de l’amitié, un carnaval, une distribution de lampions pour les enfants des familles vulnérables et bien d’autres.

Dès le samedi 23 juin, la ville a été chauffée par Tence Mena pour marquer le retour de l’ancien ministre Chabani Nourdine dans la cité dauphine, après avoir assumé la fonction de ministre. Aperçu dans une voiture tout terrain encore neuve, l’ancien ministre a été remercié et applaudi par le maire et les habitants de Taolagnaro.Durant la soirée du 25 juin, les autorités locales ont ouvert la retraite aux flambeaux. Les habitants ont ensuite apprécié les feux d’artifices lancés depuis le vieux port.

Décorations et prix

Le jour J, la Gendarmerie nationale, la Police nationale ainsi que les hommes du Régiment militaire N°5 (RM5) du camp Flacourt ont effectué la traditionnelle parade militaire. Des civils, surtout des écoliers et lycéens, ont ensuite défilé suivi des camions des sapeurs- pompiers. Les artilleries lourdes des forces armées ainsi que les véhicules

motorisés des forces de l’ordre y ont également pris part.

À cette occasion, quatre vingt cinq personnes ont été décorées : dix-huit Comman­deurs, trente-trois Officiers et trente trois Chevaliers de l’Ordre national, ainsi qu’un Chevalier de l’Ordre de mérite. La matinée s’est terminée par un vin d’honneur avec les autorités locales. À l’instar du chef de la région Anosy, Juliot Tanjaniaina, du préfet de Taolagnaro, du maire de la commune urbaine de Taolagnaro.

L’après-midi, la remise des prix des différents tournois sportifs s’est tenue au cours d’une cérémonie, devant la mairie: tournoi de pétanque au vieux port, tournoi de basket au camp Flacourt, course et démonstration de motos scooters.

La fête a été clôturée par un grand spectacle animé par Rabaza et Indira.