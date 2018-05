Savate boxe française – Championnats de Madagascar – Analamanga brille avec vingt-deux médailles d’or

Les championnats de Madagascar de savate boxe française se sont déroulés, dimanche, à Mahamasina. Ils ont été dominés par la ligue d’Analamanga.

Les combattants de la ligue d’Anala­manga ont dominé les championnats nationaux de savate boxe française en combat et assaut.

Toutes les finales, des minimes aux seniors se sont déroulées au palais des sports à Mahamasina ce dimanche. La ligue hôte a arraché en tout vingt-deux titres nationaux dont quatre chez les seniors , celui de Victorien chez les -56kg assaut, Jean Jacky dans la catégorie -65kg assaut, Hery Marc chez les -56kg combat et Rabetrena -75kg combat.

Analamanga a surtout brillé dans les catégories jeunes comme les minimes, cadets et juniors. La ligue de Boeny s’installe en deuxième position avec dix médail­les d’or. Quatre Majungais ont disputé la finale chez les seniors mais un seul combattant a ravi le titre.

Il s’agit de Patrice dans la catégorie -60kg en combat. Il a disposé de Chrispin Analamanga en duel final. Boeny a décroché deux autres titres chez les juniors signés Tomasy chez les -56kg et Car­ron dans la catégorie -70kg.

Les autres métaux précieux ont été ravis par leurs minimes et cadets. Vakinan­karatra et Sud Ouest se trouvent respectivement à la troisième et quatrième places du classement avec six médailles d’or chacune.

Présélection

Trois combattants du Sud Ouest ont remporté le titre national , Renebake dans la catégorie -52kg assaut, Nikita -70kg en assaut et Lido -65kg en combat. La ligue de Vakinankaratra n’a pour sa part eu qu’un seul titre chez les seniors, ravi par Laza -52kg en assaut.

Le championnat de savate de ce week-end a réuni cent cinq combattants issus de huit ligues régionales à savoir Analamanga, Sud Ouest, Vatovavy fitovonany, Boeny, Itasy, Menabe, Atsinanana et Vakinan­karatra. « Nous dévoilerons la semaine prochaine la liste des présélectionnés pour les compétitions internationales en vue cette saison… La plus proche sera le championnat de l’océan Indien qui se tiendra à Quatre Bornes Maurice les 24 et 25 juin » a souligné David Mickaël, directeur technique national de la Fédération malgache de savate boxe française et disciplines associées.

Serge Rasanda