Opéra – Le cachet malgache plaît

Deux belles pièces ont été présentées à l’Alliance Française d’Antananarivo le dimanche 27 mai

après-midi. « Tritriva » et « Analamanga » allient rire et tristesse.

La troupe Hasin’ny Teatra a relevé le défi, celui de monter une opéra sur l’histoire d’amour tumultueuse entre Ramialy et Rabenirina, deux jeunes, dans « Tritriva », et « Analamanga » qui raconte l’histoire d’un guérisseur mal rusé se faisant démonter par le roi à la fin. Tout se passa au temps du roi Andrianampoinimerina.

Deux pièces qui durent chacune trente minutes environ. Une véritable prouesse pour toute la troupe. A commencer par la personne de Willy Rabarijaona, l’auteur, le compositeur et le metteur en scène de ces deux pièces présentées à l’Alliance Française d’Antananarivo ou AFT le dimanche 27 mai après-midi. Côté décor, l’effort a été senti. La scène du hall de l’AFT a pris l’allure du lac Tritriva avec ses verdures le temps de la première pièce qui porte le même nom. Une photo du lac projetée au fond a aidé à mieux se rapprocher du réel.

Les huit acteurs, dont la moitié était des femmes, ont su raviver l’histoire d’amour interdite entre deux jeunes issus de familles de castes différentes. Les deux amoureux se sont réfugiés au bord du lac, totalement confus entre le mythe et la réalité sur les deux arbres entrelacés à l’effigie de deux personnes qui ont vécu le même drame auparavant et qui ont commis l’irréparable en s’y suicidant.

Mais ces premiers auront pu être sauvés parce que le roi a abrogé la loi interdisant ce genre d’union, suite à une doléance des nobles du village. Malheureusement, c’était trop tard. Une histoire, palpitante et triste, racontée en chanson sur fond de piano avec des tenues tout en « soga », valorisant le côté malgache.

« Je n’ai pas pu retenir mes larmes. Tellement cette histoire est touchante. Et le côté opéra donne une autre dimension à la présentation », raconte une femme parmi le public. A la fin de cette première pièce, l’organisation a fait la grande surprise d’offrir à toutes les mères présentes dans la salle, les pots de fleurs qui ont servi de décors de scène.

Le temps de préparer la scène pour la seconde pièce, une femme a fait une jolie prestation avec sa valiha. Et place à une autre histoire, plus drôle, et portant sur la ruse mal intentionnée d’un guérisseur, qui veut à tout prix s’enrichir en simulant sa propre mort pour se mettre dans les rangs d’un dieu. Mais le malin s’est fait prendre par le roi en personne, à la fin.

La troupe a fait preuve de professionnalisme en assurant ces deux pièces. « J’ai passé un agréable moment rempli d’émotions. Mes enfants ont bien fait le choix de m’emmener ici. J’ai pu découvrir le talent de cette troupe. Ils sont géniaux. C’est la première fois que j’assiste à un opéra. C’était vraiment sensationnel. En plus, je rentre avec une jolie plante que je vais soigneusement garder en guise de bon souvenir. Je suis comblée », laisse savoir Eugénie, contente d’avoir passé un bon après-midi de fête des mères auprès de sa petite famille.

Pas facile

Il a fallu deux mois de répétition au rythme de trois heures par semaine à la troupe Hasin’ny Teatra pour maîtriser ces deux pièces, d’après les explications de Willy Rabarijaona. Il a créé « Tritriva» en 2015, et « Analamanga » en 2017.

« Hormis les travaux d’écriture, de composition, et de la mise en scène, il faut savoir repérer les bons acteurs pour chaque rôle. Leur personnalité, leur physique, et leur voix sont pris en compte. Puis, viennent les costumes et la décoration sans quoi les tableaux ne sont pas complets. Et tout ça génère du temps et des moyens.

Nous le faisons par amour de l’art du théâtre en général, et pour la culture malgache en particulier », a fait-il savoir.

Aller voir un opéra s’avère une pratique peu commune pour beaucoup de gens, preuve de l’affluence modérée lors de cette présentation. En tout cas, ceux qui y ont assisté, ont été agréablement surpris.

Ricky Ramanan