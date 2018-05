Ivato aéroport – La lutte contre les trafics comme priorité

Renouveau. Le poste-frontière au niveau de l’aéroport se dote d’un nouveau receveur des Douanes. Récemment nommé directeur des services extérieurs, l’inspecteur Haja Rakotoari­malala passe le relais à son collaborateur Lanto Séraphin Ralarosy, nouveau receveur des Douanes du bureau de l’aéroport. La passation de service a eu lieu vendredi à Ivato, en présence de la direction générale.

Proche du collaborateur du receveur sortant depuis trois ans, le nouveau receveur est maître en matière de dédouanement aéroportuaire et maîtrise les ficelles de ce métier selon les détails de son parcours cité lors de la cérémonie. Le Bureau de Douanes d’Ivato aéroport s’occupe de deux activités bien distinctes, le service Escale et le service Fret. Le service Escale s’occupe principalement des voyageurs, le service Fret des frets aériens.

« Le renforcement de la lutte contre les trafics en tous genres, à l’instar de l’or, des tortues et autres, sera notre priorité en plus de l’amélioration du recouvrement des recettes douanières », conclut le nouveau receveur. Ce dernier a gravi tous les échelons au niveau du Bureau des douanes, avant d’arriver à son poste actuel.

Harilalaina Rakotobe