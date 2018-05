Gouvernement – Des noms se chuchotent

Les spéculations abondent sur l’identité ou le profil du Premier ministre de consensus. La société civile quant à elle plaide pour la technocratie comme principal critère.

À profusion. La décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC) de vendredi, qui ordonne la désignation d’un Premier ministre de consensus, inspire visiblement le microcosme politique. Des noms et profils de la personnalité idéale pour siéger à la primature sont chuchotés.

En référence à la décision de la Cour d’Ambo­hiday vendredi, la prérogative de désigner le Premier ministre revient de prime abord au groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar), majoritaire à l’issue de la députation. Seulement, tout comme en 2014, où la perspective de la nomination du Premier ministre avait entraîné des bousculades devant le palais d’État d’Ambohitsirohitra, plusieurs formations politiques pourraient ne pas en tenir compte et songent à aligner leur poulain dans la course à Mahazoarivo.

D’autres personnalités souhaitent profiter de la mêlée pour se mettre au dessus du lot. Pour les Oranges, deux noms reviennent lorsque la question du Premier ministre est évoquée. Il s’agit de la députée Christine Razanamahasoa, coordinatrice nationale du Mapar et du député Roberto Tinoka. À l’instar des faits de 2014, l’ancien président de la Transition devrait proposer une personnalité en qui il a une entière confiance.

Des partisans du « Tiako i Madagasikara » (Tim) voient toutefois en ce changement de gouvernement une opportunité pour placer l’un des leurs à la primature. Le nom de maître Hanitra Razafima­nantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale, est mis en avant. Son statut de leader de la manifestation sur la place du 13 mai pourrait en faire une personnalité de consensus chez « les députés pour le changement ».

Technocratie

Si l’on s’en tient aux élus frondeurs qui se considèrent comme les principaux dépositaires du mouvement d’Analakely, il faut aussi compter avec les députés du « Malagasy miara-mihainga » (MMM), « Hiaraka isika », et les indépendants dans l’équation pour trouver un consensus. « Les parlementaires majoritaires » pro-pouvoir auraient en tête Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique, ou encore, Freddie Mahazoasy, vice-président de la Chambre basse.

Le général Herilanto Raveloharison, ministre de l’Économie, aurait pourtant les faveurs du président de la République. Par Premier ministre de consensus, une frange de l’arène politique entendrait pourtant une personnalité non actrice des querelles politiques actuelles. Les noms de Pierrot Botozaza, ancien vice-Premier ministre de la Transition, ou encore, de Béatrice Atallah, ancienne ministre des Affaires étrangères circulent.

« Un gouvernement dirigé par des techniciens, surtout en matière de gestion de l’administration et des finances publiques, ou encore dans le domaine de l’entrepreneuriat pourrait permettre de maintenir le pays à flot tout en préparant les élections. La technicité et la neutralité du Premier ministre seraient des atouts », soutient un courant d’observateurs. Dans ce sens, les noms d’Orlando Robi­manana, ancien directeur général du Trésor public et d’Erick Rajaonary, président de l’association des entrepreneurs malgaches (FIVPAMA), sont avancés.

Le mouvement de la société civile ROHY plaide aussi pour la priorisation de la technicité dans le nouveau gouvernement à mettre en place. Dans une déclaration faite hier à Ambatonakanga, l’entité civile réclame « l’instauration d’un gouvernement de salut public qui sera composé de techniciens, non affiliés à un parti politique ». Pour ROHY, cette formation « sera compétente et acceptée de tous pour gérer de manière non partisane les élections, tout en étant responsable de la marche des affaires nationales pendant une période bien déterminée ».

Garry Fabrice Ranaivoson