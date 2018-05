Farafangana – « Vivres contre travail » pour plus de dix mille personnes

Le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme s’implique dans la région Atsimo-Atsinanana. Il fait bénéficier à plus de dix mille personnes des revenus contre des travaux d’intérêt général.

Sept chantiers d’intérêts communautaires sont en cours depuis le jeudi 17 mai dernier dans les communes d’Ivandrika, Mahabo Mananivo, Manampotra Sud, Amporofo, Evato et Tangainony, dans le district de Farafangana, région Atsimo-Atsinanana. Pendant quarante jours, quelque 13 645 personnes, issues de ménages très vulnérables participent aux travaux, dans le cadre du dispositif « Vivres contre travail », plus connu sous l’appellation « Asa Tana-maro », mis en œuvre par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF). Il bénéficie du partenariat du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Office régional de nutrition (ORN) et de l’ONG allemande Welthungerhilfe (WHH).

Renforcement

Durant ces deux mois de travail, les pères et les mères de famille participants vont procéder à la réhabilitation de plusieurs canaux d’irrigation destinés à augmenter les surfaces cultivables des périmètres agricoles (jusqu’à 480 hectares à Ivandrika et 135 hectares à Mahabo Mananiva). Ces bénéficiaires de « Vivres contre travail » aménageront également des pistes, reliant des villages, détériorées lors des passages des cyclones Ava et Eliakim. Il s’agit en particulier de quatre kilomètres de piste à Manambotra Sud, de dix-huit kilomètres à Andranamby, de onze kilomètres à Ambalantany et de seize kilomètres à Tangainony.

En fait, « Asa Tana-maro » figure parmi les mesures de renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables, prévues dans le cadre général de la Politique nationale de protection sociale, élaborée par le MPPSPF en 2015. Plus précisément, ce dispositif fait partie du volet « Filets sociaux de sécurité » (FSS) qui touche plus d’un demi-million de bénéficiaires sur l’ensemble du territoire national.

Recueillis par Prosper Rako